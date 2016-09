Vermischtes Hirschau

16.09.2016

Großer Auftritt für Helmut Kuhr und seinen 55 Jahre alten MAN 4P1: Zusammen mit seinem Schwiegersohn Markus Kiener startet der Hirschauer heute bei der 15. Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft am Großglockner in Österreich. Ziel ist es dabei unter anderem, die 1330 Höhenmeter auf der Hochalpenstraße zu absolvieren - und zwar nicht als Schnellster, sondern als das Gefährt, das am nächsten an der Durchschnittsgeschwindigkeit aller Teilnehmer liegt. Insgesamt gehen 550 Bulldog-Piloten aus zehn Ländern auf die Strecke. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Samstagsausgabe. Bild: u