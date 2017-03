Vermischtes Hirschau

Bürgermeister Hermann Falk , der großen Wert auf eine gutes Miteinander zwischen der Stadt als Sachaufwandsträger und der Schulleitung legt, suchte Härtl in der Schule auf, um ihr zu dieser Beförderung zu gratulieren. Zugleich bot er ihr eine Fortsetzung der bisher sehr guten Zusammenarbeit an. Seine guten Wünsche unterstrich das Stadtoberhaupt mit einem Blumenstrauß.Einen solchen hatte der Rathaus-Chef auch für Lehrerin Hildegard Feyrer mitgebracht. Sie konnte er zur ebenfalls am 1. Februar wirksam gewordenen Beförderung zur Studienrätin beglückwünschen. Es freue ihn besonders, dass die erste Studienrätin in der Geschichte der Grundschule mit Hildegard Feyrer eine gebürtige Hirschauerin ist.Nicht weniger erfreut zeigte sich Hermann Falk darüber, dass Hildegard Feyrer schon zu Beginn des Schuljahres durch das Staatliche Schulamt Amberg-Sulzbach zur Beauftragten für die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen für den gesamten Schulamtsbezirk ernannt wurde. Falk wünschte ihr für diese große Aufgabe alles Gute und dankte der frisch gebackenen Studienrätin für ihr Engagement zum Wohle der Kinder und der Schule.Für das Lehrerkollegium schloss sich Konrektor Josef Schmaußer den Glückwünschen des Stadtoberhaupts an.