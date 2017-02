Vermischtes Hirschau

Der Marien-Kindergarten/Haus des Kindes ist der jüngste der drei Hirschauer Stiftungskindergärten und der einzige, in dem auch Grundschüler betreut werden. Seit vergangenem Jahr ist die Einrichtung zudem als integrative Kindertagesstätte anerkannt. Kein Wunder, dass zahlreiche Eltern mit ihren Sprösslingen beim offenen Nachmittag ins Haus des Kindes kamen.

Der Weg dorthin war leicht zu finden, war er doch von vielen bunten Luftballons gesäumt. Bunt und vielfältig war dann auch das Informations- und Unterhaltungsangebot, das Kita-Leiterin Christa Bauer und ihr Erzieherinnenteam, unterstützt vom Elternbeirat mit Vorsitzender Michaela Hofmann, vorbereitet hatten. So standen Kaffee, Kuchen und Muffins bereit. Eingeladen waren alle Eltern, die ihr Kind ab September für die Kindergartengruppe (ab zwei Jahre) oder die Schulkindbetreuung (1. bis 4. Klasse) anmelden wollen.Bei den Erwachsenen stießen die Stellwände und Dokumentationsordner auf großes Interesse, wo die pädagogischen Angebote und Projekte beschrieben und mit Fotos veranschaulicht wurden. Das Fachpersonal stand für Fragen zur Verfügung. Viele Besucher informierten sich über die überarbeitete Konzeption der integrativen Kindertagesstätte und die festen Projektgruppen im Haus des Kindes. Lernen durch aktives Tun ist dabei angesagt. Ausflüge und Exkursionen stehen genauso auf der Agenda wie die Förderung von handwerklichem Geschick und ökologischem Bewusstsein. Alle nutzten die Gelegenheit, Räume, Spielmaterial und pädagogisches Ausstattung unter die Lupe zu nehmen.Die kleinen Gäste genossen währenddessen die Bewegungsbaustelle in der Turnhalle. Dabei stand das Bällebecken besonders hoch im Kurs. Regelrecht überrannt wurden die Eltern, die den Kindern am Schminkstand mit Glitzerfarbe fantasievolle Zeichnungen ins Gesicht malten. Kreativität bewiesen die Mädchen und Buben beim Modellieren mit Maispops. So entstanden das Logo der Schülergruppe, die Spinne Fred, bunte Blumen, Schlangen oder "ganz einfach nur Kunst".