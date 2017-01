Vermischtes Hirschau

19.01.2017

8

0 19.01.2017

Ehenfeld. Anna und Hans Hüttner aus Ehenfeld können auf 60 gemeinsame Jahre zurückblicken. Bürgermeister Hermann Falk gratulierte ihnen zur diamantenen Hochzeit, die auch gebührend im Kreise der Familie gefeiert wurde. Die beiden gebürtigen Ehenfelder bekamen vier Kinder: Sohn Hans und die Töchter Anita, Heidi und Jutta. Der Tod der letztgenannten im Jahr 2011 war ein schrecklicher Schicksalsschlag für die beiden.

Zwei Jahre nach der Heirat begannen Anna und Hans Hüttner mit dem Bau eines Hauses, in das sie 1960 einziehen konnten. Die gelernte Hauswirtschafterin und den Schlosser und Elektriker verbindet die Liebe zur Natur. Ob Gartenarbeit oder Spaziergänge, Hans Hüttner ist jetzt noch fast täglich auf den Feld- und Waldwegen um Ehenfeld unterwegs. Ab 1965 verbrachte die ganze Familie jedes Jahr ihre Urlaube in Unken im Salzburger Land in den von ihnen geliebten Bergen.Schon in ihrer Jugend sangen beide im Kirchenchor. Während Anna Hüttner das Hobby nach der Hochzeit aufgab, hielt Hans Hüttner dem Chor 68 Jahre lang die Treue. Bereits mit 13 Jahren hatte er als Sopranstimme angefangen. Später war er mit seinem Bass eine der tragenden Männerstimmen im Chor. Im Ehenfelder Männerchor war er eines der Gründungsmitglieder und gehörte ihm 45 Jahre lang an.Die beiden Jubilare genießen die gemeinsame Zeit zu Hause, auch wenn sie von den üblichen Alterswehwechen nicht verschont bleiben. Umsorgt werden sie von den Töchtern Heidi, die mit ihrer Familie im selben Haus wohnt, und Anita.