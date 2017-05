Vermischtes Hirschau

24.05.2017

4

0 24.05.2017

(u) Weil ihr Jahresmotto "In bin as Hirschau! Und dou binne daham" lautet, haben sich die Schüler, die im Marien-Kindergarten/Haus des Kindes betreut werden, bereits in Pfarrkirche und Rathaus umgesehen. Diesmal war die Apotheke am Apothekereck an der Reihe. Im Vorfeld hatten die Kinder von ihrer Betreuerin Stefanie Rom erfahren, dass es in Hirschau erst seit 1846 eine Apotheke gibt. Bis dahin war der Magistrat gegen die Einrichtung einer solchen, weil man der Meinung war, dass sie sich nicht rentiert. 1846 erhielt dann Otto Lindig die Konzession. Er richtete sie in dem Gebäude ein, in dem sie noch heute ist.

Der pharmazeutisch-technische Angestellte Martin Bastier knüpfte an die geschichtlichen Kenntnisse seiner Gäste an und zeigte Utensilien aus vergangenen Apothekerzeiten, etwa ein Mikroskop, Behälter, alte Bücher und Schriftstücke. Nebenan konnten die Mädchen und Buben einer Mitarbeiterin beim Mischen einer Salbe zusehen. Große Augen machten alle beim Anblick der ungefähr 350 sorgfältig beschrifteten und alphabetisch geordneten Apothekerschränke mit ihren langen Schüben, allesamt gefüllt mit Medikamenten.Interessant war das Labor, in dem aus Pulver Medikamente hergestellt werden. Auch bei der Herstellung von Zäpfchen konnten die Kinder dabei sein. Sie durften Handschuhe anziehen und die Zäpfchen aus der Halterung nehmen. Um zu zeigen, wie interessant, aber auch kompliziert Chemie sein kann, führte Bastier einen Versuch mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten vor, der den staunenden Gästen wie ein Zaubertrick erschien. Am Ende der Führung erhielten die Kinder ein Päckchen selbstgemachter Gummibärchen.