Vermischtes Hirschau

11.05.2017

4

0 11.05.2017

Im September beginnt für die Logokids des Marien-Kindergartens der Ernst des Lebens. Ernst wird es nicht erst an der Schultür, sondern bereits beim Verlassen des eigenen Zuhauses. Zuerst gilt es, "sicher zur Schule" zu kommen.

(u) Damit das gelingt, absolvierten die künftigen Abc-Schützen ein Schulwegtraining - mit Oberkommissar Horst Strehl. Unter seiner Führung und begleitet von Kindergartenleiterin Christa Bauer marschierten die Mädchen und Jungen zunächst durch die enge Josefstraße ohne Bürgersteig - bis zur gefährlichen Kreuzung, an der mit der Josef-, der Ehenfelder-, der Kohlberger-, der Mühl- und der Hauptstraße gleich fünf Achsen zusammentreffen. Unterwegs machte Strehl darauf aufmerksam, dass sie an Hofausfahrten und bei Parkplätzen sehr wachsam sein müssten. Danach ging es in die Innenstadt. Dabei wurden Verkehrsschilder betrachtet und darauf hingewiesen, welche für die Autofahrer und welche für Kinder wichtig sind.Die Mädchen und Buben waren eifrig bei der Sache und bekamen Antwort auf ihre vielen Fragen. Das richtige Überqueren einer Straße wurde in allen Variationen geübt - ohne und mit Überquerungshilfe; am Pfab-Eck gar mit Fußgängerampel. Von dort aus führte der Weg zurück ins Haus des Kindes. Am Herzen lag Strehl das Thema Radfahren und Tragen des Helmes. Beeindruckt waren die Kinder, als er demonstrierte, wie ein ungeschütztes rohes Ei beim Aufprall auf dem Boden vollkommen kaputtging, ein zweites den Sturz aus der gleichen Höhe aber unbeschadet überstand, nachdem es mit einem Mini-Helm aus dem Material eines Radhelms versehen wurde. Zum Schluss durften alle den Polizeibus inspizieren.