Vermischtes Hirschau

10.01.2017

Ehenfeld. Um die Krippe in der Pfarrkirche St. Michael haben sich die Sternsinger nach ihrer Aussendung durch Ruhestandspfarrer Konrad Kummer und Diakon Richard Sellmeyer versammelt. Anschließend besuchten sie, aufgeteilt in mehrere Gruppen, alle Haushalte in der Pfarrei Ehenfeld. Sie brachten den Weihnachtssegen und sammelten mit dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein - Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit" für Menschen, die schwer unter den Veränderungen des Weltklimas zu leiden haben, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen. Die Koordination hatte Gemeindereferentin Barbara Schlosser inne, die von vielen Eltern mit Fahrdiensten unterstützt wurde. Bild: fdl