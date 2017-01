Vermischtes Hirschau

18.01.2017

Die Hirschauer Anglerfreunde haben eine arbeits-, aber ebenso erfolgreiche Saison hinter sich. Bei der Jahreshauptversammlung zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.

Aktive Jugend

Beim Landkreislauf

Das Interesse der Mitglieder am Vereinsleben war so groß, dass die Veranstaltung nicht im Anglerheim stattfinden konnte, sondern ins Restaurant-Café Monte Kaolino verlegt wurde. Der Verein kann weiter steigende Mitgliederzahlen verzeichnen. Gehörten ihm vor Jahresfrist noch 272 Personen an, sind es aktuell 280. Die Zahl der Jugendlichen wuchs von 15 auf 20, die der Aktiven von 65 auf 70. Hinzu kommen 190 passive und fördernde Mitglieder.Vorsitzender Klaus Forster erwähnte in seinem Rückblick den Preisschafkopf, die Hirschauer "Nacht am See" und das Fischerfest, das einen wahren Gästeansturm erlebt habe. Die monatlichen Stammtische seien durchwegs gut besucht gewesen. Stellvertretender Vorsitzender Stefan Dotzler ließ mit einer Bildershow die Ereignisse des Jahres 2016 Revue passieren. Erwähnung fanden dabei das Anangeln, das Königsfischen und das Abangeln.Auf ein Jahr voller Aktivitäten blickte Jugendleiter Mario Rauscher zurück. Er nannte unter anderem die Beteiligung am Hirschauer Kinderfaschingszug, den Method-Feeder-Kurs, das dreitägige Zeltlager am Mühlweiher, die Mithilfe beim Jura-Gartenfest, das Jugend-Königsfischen, das Aquarium-Projekt bei der "Nacht am See" oder die Kanutour auf der Vils. Sehr erfreulich sei die Mitgliederentwicklung. 2013 habe man nur mehr zwei aktive Jugendliche gezählt, jetzt seien es 20.Für 2017 kündigte er die erneute Teilnahme am Faschingszug an. Im April/Mai steht ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Programm, an dem auch Erwachsene teilnehmen können. Im Mai will man erstmals beim Landkreislauf mitmachen. Von Sonntag bis Freitag, 2. bis 7. Juli, ist ein Zeltlager am Otterweiher, im August ein Ausflug geplant. Außerdem soll das 2015 begonnene Entfernen der Teichrosen fortgesetzt werden. Im November/Dezember will man sich dem Raubfischangeln widmen. Zwischendurch werden regelmäßig themenbezogene Gruppenstunden abgehalten. Das Anangeln ist im April, das Königsfischen am Sonntag, 9. Juli, das Abangeln im Oktober.Nachdem Daniel Seifert einen Überblick über den Besatz der drei Weiher gegeben hatte, informierte Schriftführer Andreas Lüßmann, dass 2016 knapp 2000 Arbeitsstunden geleistet wurden. - ein neuer Rekord.Mit Spannung erwartet wurde die Bekanntgabe des Vereinsmeisters 2016. Zum elften Mal in der Vereinsgeschichte wurde ein Gesamtsieger aus den Konkurrenzen Anangeln, Königsfischen und Abangeln (AKA) ermittelt. Am erfolgreichsten war bei den Erwachsenen wie schon in den vergangenen beiden Jahren Gewässerwart Thomas Mann. Auf dem 2. Platz landete Ludwig Theierl. Bei den Jugendlichen holte sich Philip Merz den Titel.Großes Lob zollte 3. Bürgermeister Peter Leitsoni den Anglerfreunden für ihre zahlreichen Aktivitäten. Die "Nacht am See" und das Fischerfest seien Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Stadt. Jugendleiter Mario Rauscher mache eine ausgezeichnete Arbeit. Als Eigentümer des Mühlweihers werde die Stadt den Anglerverein bei der Instandhaltung des Gewässers weiter unterstützen. Zur Abrundung zeigte Andreas Lüßmann eine Bildershow mit Fängen im Jahr 2016 und lustigen Schnappschüssen der Mitglieder. Nächste Anglerveranstaltung ist der Monatsstammtisch am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr im Anglerheim.