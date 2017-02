Vermischtes Hirschau

Man merkte, dass weder Neuwahlen noch heikle Themen auf der Tagesordnung standen. Nur halb gefüllt war das Pfarrheim bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Ehenfeld.

Ehenfeld. Vorsitzender Franz Birner hatte viele interessante Punkte zu berichten. Die Arbeiten am Radweg in Richtung Hirschau sollen mit der Erstellung der Brücke über den Ehenbach abgeschlossen werden. Vorher sind aber noch statische Berechnungen erforderlich, ohne die man die Fundamente für die Brücke nicht errichten kann.Die Geräte auf dem Spielplatz am Gemeinschaftshaus sollen neu gestrichen werden. Den Dampfstrahler am Waschplatz dürfen auch weiterhin alle Dorfbewohner nutzen. Eine vorherige Anmeldung bei Waltraud und Hans Birner ist erforderlich. Im Gemeinschaftshaus soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Die Bezüge der Bänke und Stühle sind verschlissen und müssen erneuert werden. Kostenvoranschläge für beide Maßnahmen holt Franz Birner ein. Der neue Internetauftritt des Ortes ( www.ehenfeld.de) ist fertiggestellt. Die örtlichen Vereine haben die Möglichkeit, sich hier darzustellen. Außerdem fallen im Vergleich zu vorher 75 Prozent weniger Kosten an.Beim Umsägen des Kirwabaums war der Gipfel beschädigt worden. Als Spezialisten für diese Arbeiten hätten es Andreas Birner und Daniel Kummer aber sehr gut geschafft, dass den Kirwapaaren für das Austanzen ein schöner Baum zur Verfügung gestanden habe, sagte der Vorsitzende.Nicht nur bei der Kirwa hatten sich viele fleißige Helfer beteiligt, sondern auch bei anderen Arbeiten während des ganzen Jahres. Jüngstes Beispiel: Ein Arbeitseinsatz am Ehenbach, den Bernhard Meier organisiert hatte. 14 Helfer schnitten die Bäume und Sträucher an dem renaturierten Gewässer zurück. Bevor die Vögel im Frühjahr brüten, ist bis zum Ende der Winterzeit ein weiterer Arbeitseinsatz erforderlich. Namentlich dankte Heuberger Waltraud und Hans Birner, die sich das ganze Jahr über vorbildlich um das Gemeinschaftshaus kümmern.Bei der Stadt Hirschau soll nachgefragt werden, ob im Winter der Platz vor dem Feuerwehrhaus geräumt werden kann. Sonst besteht bei Einsätzen Rutschgefahr für die Feuerwehrleute. Brigitte Gnan fragte, ob für die Kirwa das Geschirrmobil des Landkreises angefordert werden kann. Dies wäre für die helfenden Frauen eine große Erleichterung.Seit einigen Jahren gibt es für die Frauen, die bei der Kirwa helfen, ein Dankfrühstück. Hubert Heuberger fragte an, ob auch für die männlichen Helfer ein Frühstück oder Frühschoppen abgehalten werden kann. Der Vorstand will sich bei einer Sitzung diesen Themen widmen. Informiert wurde, dass für die Kirwa eine Geldzählmaschine angeschafft worden ist, die von den örtlichen Vereinen bei Festen ausgeliehen werden kann. Bilder und Filmbeiträge aus dem Dorfgeschehen des vergangenen Jahres, die der Vorsitzende zusammengestellt hatte, rundeten den Abend ab.