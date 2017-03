Vermischtes Hirschau

17.03.2017

Sehr gut besucht war die Jahreshauptversammlung der örtlichen Feuerwehr, im Pfarrheim. Vorstand Berthold Maier hob in seinem Rückblick die Fahrt zum Gäubodenfest am 20. August 2016 hervor. In seiner Vorschau ging er besonders auf zwei Termine ein. Das alljährliche Sommerfest findet dieses Jahr am 15. Juli statt. Einen Tag später nimmt die Wehr am Feuerwehrfest in Süß teil.



Erster Kommandant Alfons Falk berichtete, dass zur Zeit 72 aktive Mitglieder und 33 Feuerwehranwärter in der Wehr sind. Im Jahr 2016 waren 6 Alarmierungen. Allgemein steigen die Anforderungen zur Absicherung bei Unfällen und Veranstaltungen. An 24 Tagen wurden Übungen und Schulungen durchgeführt, an denen 165 Kameraden teilnahmen. Auch im Bereich Brandschutz und Brandschutzerziehung ist die Wehr tätig. Bei einer Aufklärungsveranstaltung wurden die Senioren über spezielle Brandschutzmaßnahmen informiert. Im örtlichen Kindergarten St. Michael wurde ein Brandschutzunterricht für die Buben und Mädchen abgehalten und das Feuerwehgerätehaus in Hirschau besichtigt. Kreisbrandinspektor Karl Luber würdigte in seinem Grußwort speziell Jugendwart Klaus Schlosser. Es sei der absolute Wahnsinn, was dieser leistete. Selbst viel größere Wehren im Landkreis wären froh, hätten sie so viele junge Mitglieder in ihren Reihen. Die zum Schluß durchgeführte Ehrung verdeutlichte die hervorragende Arbeit des Jugendwarts und zeigte den hohen Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehr.