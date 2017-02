Vermischtes Hirschau

03.02.2017

1

0 03.02.2017

Massenricht. Dass die Dorfbewohner Interesse an ihrer Feuerwehr haben, zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. Es mussten noch Stühle und Bänke aufgestellt werden, damit alle Besucher einen Platz fanden.

Gefüttertet Schutzjacken

Für mehr Routine

Bei jeder Witterung

Feuerwehr-Termine Am Ende der Jahreshauptversammlung wurden Termine bekanntgegeben. Am Sonntag, 19. März, wird das Kirchenpatrozinium in St. Josef gefeiert. Danach lädt die Wehr zu einem Frühschoppen ins Feuerwehrhaus ein. Am Freitag, 10. Februar, gibt es ein Schlachtschüsselessen im Gerätehaus.



Am Ostersonntag entfällt die Tanzveranstaltung, stattdessen lädt die Wehr zu einem Osterschinkenessen ein. (fdl)

Vorsitzender Bernhard Wisgickl freute sich, dass zu den 131 Mitgliedern fünf neue hinzugekommen sind: Helena Fellner, Luisa Bock, Fabian Kummer, Paul Rumpler und Leon Wisgickl traten in die Feuerwehr ein. Kommandant Josef Luber ging auf die Übungen und Einsätze ein.Er verwies darauf, wie wichtig gefütterte Schutzjacken in der kalten Jahreszeit sei. Erst vor wenigen Tagen, als sie zu einem Unfall gerufen wurden, habe sich dies bestätigt.Stellvertretender Kommandant Sebastian Trummer informierte, dass eine gemischte Gruppe heuer zur Prüfung anstehe. In den Osterferien sei eine Prüfung der Leistungsgruppe Bronze geplant.Übungsschwerpunkt sei der Digitalfunk, um mehr Routine zu bekommen. Bürgermeister Hermann Falk würdigte die Rolle der Wehr im gesellschaftlichen Leben. Auf den Hinweis, dass das Feuerwehrauto bereits 18 Jahre alt sei, meinte er, dass bei guter Pflege das Fahrzeug noch seinen Dienst tue. Die Stadt plane Geld für die Neuanschaffung ein.Kreisbrandrat Fredi Weiß sagte, Feuerwehrleute müssten stets, auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen, und bei jeder Witterung einsatzbereit sein.