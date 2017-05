Vermischtes Hirschau

05.05.2017

Harmonie ist nicht nur beim Singen wichtig, sondern auch für ein gutes Miteinander im Vereinsleben. Das gilt auch für den Ehenfelder Männerchor, dessen Hauptversammlung sehr gut besucht war.

Ehenfeld. (fdl) Wie Vorsitzender Wolfgang Falk bei der Sitzung im Pfarrheim informierte, zählt der Verein 120 Mitglieder. Von den 26 Aktiven sind 8 Sänger aus Hirschau.Denen dankte der Vorsitzende besonders für ihren Eifer und ihre Zuverlässigkeit. "Meistens sind sie bei den wöchentlichen Proben als erste da. Wir sind froh für die gute Gemeinschaft mit ihnen", betonte er. Dank galt allen Sängern für ihr Engagement bei den vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Er hob Helmut Sperber hervor, der die Fahrt nach Obermeitingen und die Bewirtung nach der Winterwanderung organisiert hatte. Nachdem alle Sänger eingekleidet seien, stelle der Chor auch optisch wieder eine Einheit dar. Der Vorsitzende gab bekannt, dass das alte, vereinseigene Klavier verkauft wird. Seit das elektronische Klavier zur Verfügung steht, wird es nicht mehr benötigt und kann im Pfarrhof jederzeit besichtigt werden.Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Heiner Weber für 25 Jahre Singen im Ehenfelder Männerchor. Er erhielt dafür die Ehrennadel in Silber des Fränkischen Sängerbundes.Saskia Krügelstein, die den Chor seit Januar 2013 leitet, ging auf Veranstaltungen ein, bei denen die Sänger in nächster Zeit dabei sind. Höhepunkte sind am Freitag, 12. Mai, der Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Bauernmarkts in Amberg, am Donnerstag, 25. Mai, das Volksmusikfest Dousamma in Hirschau und am selben Tag die Teilnahme am Singen in den Vilsauen in Vilseck. Zwar sind noch alle Stimmlagen besetzt, doch würde sich die Chorleiterin über neue Sänger freuen. Probe ist jeden Dienstag um 20 Uhr im Pfarrheim.