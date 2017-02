Vermischtes Hirschau

10.02.2017

6

0 10.02.2017

Die Mitgliederzahlen steigen weiter. Mittlerweile hat der VdK-Ortsverband Hirschau 440 Vereinsangehörige - eine neue Rekordmarke.

"Sehr gut aufgestellt"

Segensreiche Einrichtung

Ehrungen 70 Jahre Mitgliedschaft: Franz Hafenbradl



30 Jahre: Max Stubenvoll



25 Jahre: Thomas Wiesner



20 Jahre: Konrad Bogner, Therese Ertl, Albert Fellner, Gabriele Giesa, Helmut Hirmer, Herbert Hermann, Elfriede Kokott, Ludwig Rösch, Richard Schmalzl, Rudolf Schweiger und Franz Siegert



10 Jahre: Johann Birner, Johann Böller, Edith Götz, Uwe Karsten, Heinz Kraus, Karl-Heinz Mader, Johann Meyer, Irmgard Müller, Christian Renner, Carmen Renner und Werner Spies (u)

Bei der Jahreshauptversammlung im Schloss-Keller gab Vorsitzender Anton Eisert diese positiven Zahlen bekannt. Allerdings äußerte er auch, dass er sich von diesen deutlich mehr Engagement für den Ortsverband wünschen würde.Eisert bemängelte die "beschämend geringe Beteiligung" an den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag und beklagte, dass sich für die Sammelaktion "Helft Wunden heilen" mit Theresia Schöpf und Leonhard Wischer lediglich zwei Sammler gefunden haben. Als "traurig" bezeichnete er es, dass die für Juni geplante Tagesfahrt ins Fichtelgebirge ebenso wegen zu geringen Interesses ausfallen musste wie die für August vorgesehene Vier-Tage-Reise in die Rhein-Mosel-Region. Dagegen fanden Ausbuttern, Schlachtschüsselessen und Fischessen statt.Grundsätzlich sah der Vorsitzende den VdK in Bayern mit 656 700 Mitgliedern sehr gut aufgestellt. Diese Zahlen wertete er als Beleg dafür, "dass der VdK mit seinen Themen den Nerv der Gesellschaft trifft und die Interessen und Anliegen der Bevölkerung gut vertritt". Eine wichtige VdK-Initiative sei die Kampagne zur Barrierefreiheit. Die Stadt Hirschau sei hier auf einem guten Weg, was eine Ortsbegehung gezeigt habe. Für den zurückgetretenen VdK-Schriftführer Georg Steger suche man einen Nachfolger, sagte der Vorsitzende.Für Samstag, 10. Juni, plant der Ortsverband eine Tagesfahrt ins Altmühltal, für Samstag, 7. Oktober, eine Weinfahrt nach Uffenheim und Ipsheim. Wer sich für Bus- oder Flugreisen zur Therme 3000 in Slowenien interessiert, soll sich an Anton Eisert (09622/47 11) wenden. Dank galt Josef Hösl und Gerda Kropp für die Altenbetreuung sowie Erna Brauner für das Abhalten der monatlichen Kaffeekränzchen.s Bürgermeister Hermann Falk bescheinigte dem VdK, "einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der sozialen Gerechtigkeit im Land zu leisten". Für die Mitglieder, die er in Sachen Sozialrecht kompetent unterstütze, sei der VdK eine segensreiche Einrichtung. Der Gebenbacher Rathaus-Chef Peter Dotzler nannte den VdK schon deshalb für die Bevölkerung einen wichtigen Ansprechpartner, weil sich die soziale Gesetzgebung ständig ändere und immer komplexer werde. Vor Ort versuche die AOVE mit dem Projekt "Alt werden zu Hause", den Senioren Hilfe zu leisten.Nach Aussage des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Johann Ludwig hat der VdK-Kreisverband mit 9758 Mitgliedern einen Höchststand erreicht. Die Kampagne "Weg mit den Barrieren" zeige bundesweit Wirkung. Mehr als 100 Bahnstationen sollen barrierefrei umgebaut werden. Sorge bereiten dem VdK laut Ludwig die Gefährdungsquoten bei der Armut. In Bayern seien 15 Prozent der Bevölkerung davon bedroht oder betroffen, besonsders ältere Menschen. Von den Alleinerziehenden sei fast jeder zweite armutsgefährdet.Kritisch äußerte sich Johann Ludwig zur Höhe des Rentenniveaus. Während es im internationalen Vergleich bei über 60 Prozent des Durchschnittseinkommens liege, sei der Wert in Deutschland auf 47,8 Prozent gesunken.In seinem Schlusswort kündigte Anton Eisert an, sich bei den Neuwahlen 2018 nicht mehr als Ortsvorsitzender zur Wahl zu stellen. Er klebe nicht an seinem Stuhl. Das Gerede, er würde seine Tätigkeit im Ortsverband vernachlässigen, weil er jetzt in Schnaittenbach wohnt, wies er als "infame Lüge " zurück.