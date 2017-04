Vermischtes Hirschau

28.04.2017

28.04.2017

Gut 3000 Einsatzstunden sowie weitere rund 1800 Stunden bei Unterrichten und Übungen - den Feuerwehrmännern und -frauen aus Hirschau wurde 2016 eine Menge abverlangt. Kommandant Sebastian Jasinsky hatte guten Grund, seinem 70-köpfigen Team für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement zu danken.

Zahlreiche Aktivitäten

Modernste Technik

(u) Der Rückblick auf 2016 und eine Reihe von Beförderungen waren die Hauptthemen bei der Jahreshauptversammlung im Florians-Stüberl des Gerätehauses. Exakt 71 Einsätze hatten die Aktiven laut Jasinsky im vergangenen Jahr zu bewältigen, darunter 7 Verkehrsunfälle und 15 Brände. Auch 12 Fehlalarme, teilweise ausgelöst durch defekte Brandmelder, waren zu verzeichnen. Rein rechnerisch war jeder Aktive rund 43 Stunden im Einsatz.Dank galt in diesem Zusammenhang der Stadt Hirschau und den Hirschauer Firmen, die die Feuerwehrleute für Einsätze und Lehrgänge freistellen. Die Firmen Conrad Electronic und Gottschalk wurden dafür, aber auch für ihre finanzielle Unterstützung mit der Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbands für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen belohnt. "Nur durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung und durch die Freistellung von ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden zu Lehrgängen und Einsätzen ist es möglich, rund um die Uhr zum Schutz unserer Bürger und deren Hab und Gut einsatzbereit und schlagkräftig zu sein", betonte Kreisbrandrat Fredi Weiß.Jasinsky betonte, dass die rund 1800 Stunden für Unterrichte, Übungen und themenbezogene Einsatzübungen notwendig gewesen seien, um das hohe technische Niveau der Wehr zu gewährleisten. Als weitere Aktivitäten nannte der Kommandant die Brandschutzerziehung in den Kindergärten. Absperrdienste beim Lebendigen Adventskalender wurden wieder geleistet, mehrere Aktive besuchten Lehrgänge. Ein Erfolg war die Leistungsprüfung Löschaufbau. Fünf Neuzugänge galt es zu begrüßen. Drei Aktive verließen die Wehr. Für die wichtigsten Beschaffungen - Wärmebildkamera, Gasmessgerät, Nasssauger für Unwettereinsätze, Schnelleinsatzzelt, zwei Rollwagen für den Versorgungs-Lkw, Motortrennschleifer für das neue HLF 20, Umbau im Gerätehaus auf Digitalfunk - wurden rund 21 400 Euro ausgegeben.Jasinsky berichtete, dass das Löschfahrzeug HLF 20 Ende Juli ausgeliefert werden soll. Es kostet rund 380 000 Euro. Abzüglich der Förderung verbleiben für die Stadt etwa 190 000 Euro. Ausgestattet ist das Fahrzeug laut Kommandant mit modernster Technik und umfangreicher Zusatzbeladung für die technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung. Beschafft wurde es in einer interkommunalen Partnerschaft mit der Feuerwehr Ebnath (Kreis Tirschenreuth). So war bei der Regierung ein höherer Zuschuss zu erreichen.Auch die Jugendgruppe vermeldete ein ereignisreiches Jahr. Acht Jugendliche nahmen an den Prüfungen zur Jugendspange und zum Wissenstest, dem Berufsfeuerwehralltag im Gerätehaus, dem Jugendzeltlager, dem Kartfahren und insgesamt 63 Unterrichten und Übungen teil.Kommandant und Bürgermeister Hermann Falk gratulierten einigen Aktiven zur Beförderung. Sebastian Jasinsky äußerte die Hoffnung, dass alle dieselbe Einsatzbereitschaft zeigen wie bisher. Besonders erfreulich sei es für ihn, dass alle Einsätze und Übungen ohne Unfälle und Blessuren gemeistert worden seien. Dank galt der Stadt Hirschau für die Unterstützung.