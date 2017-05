Vermischtes Hirschau

14.05.2017

0 14.05.2017

Die Katholische Arbeitnehmerschaft hofft, dass 2017 ihr Jahr wird. Warum? Weil im Herbst Wahlen anstehen. Die KAB Hirschau hat ein paar konkrete Forderungen an die Politiker.

Mindestlohn zu gering

Einig mit dem DGB

Der KAB geht es nicht um wirtschaftliche Abschottung, ... sondern um einen sozial gerechten Welthandel, der Umwelt- standards und Sozial- und Arbeitnehmerrechte stärker regelt. Günter Übelacker, KAB Hirschau

(u) Der Vorsitzende des Ortsverbandes der Katholischen Arbeitnehmerschaft heißt für weitere vier Jahre Günter Übelacker. Bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim bestätigten ihn die Mitglieder einstimmig in seinem Amt. Ebenso einstimmig wurde Veronika Forster zur neuen Kassenwartin gewählt.In seinem Rechenschaftsbericht blickte Übelacker auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Unter anderem habe sich die KAB stark für den Mindestlohn eingesetzt. Er sollte ein Schritt zur sozialen Gerechtigkeit sein, sei aber für viele Versicherte ein Schritt in die Altersarmut. Man könne mit dem Mindestlohn gar nicht so viele Versicherungsjahre schaffen, um am Ende nicht in der Altersarmut zu landen.Waren es 2006 noch 10,3 Prozent der Rentner gewesen, die von Armut betroffen waren, seien es heute schon 15,6 Prozent - Tendenz steigend. Heute müsse das versicherungspflichtige jährliche Einkommen 36 267 Euro betragen, um einen Rentenentgeltpunkt in Höhe von 30,45 Euro zu erreichen. Bei 45 Versicherungsjahren und jährlich einem Rentenentgeltpunkt käme nach heutigem Stand eine Rente von brutto 1370 Euro heraus. Aber, so fragte der Vorsitzende, wie viele verdienen so viel? Katholische Verbände starten deshalb eine Offensive für solidarische Alterssicherung. "Sockelrente verhindert Armut im Alter", laute dabei die Devise.Wegen der ablehnenden Haltung der KAB zu den Freihandelsabkommen TTIP und Ceta zitierte Übelacker Otto Meier, den Präsidenten der Europäischen Bewegung Christlicher Arbeitnehmer (EBCA). "Der KAB geht es nicht um wirtschaftliche Abschottung, einen Außenhandelsstopp oder um die Errichtung von Zollschranken, sondern um einen sozial gerechten Welthandel, der Umweltstandards und Sozial- und Arbeitnehmerrechte stärker regelt und die Möglichkeit von Multinationalen Konzernen unterbindet, Staaten zu verklagen und demokratische Entscheidungen zu beeinflussen".Das DGB-Maikundgebung-Motto "Wir sind viele, wir sind eins" könne man auch auf die christlichen und weltlichen Verbände in Bayern und Deutschland übertragen. "Sie alle setzen sich für soziale Gerechtigkeit in unserem Lande ein". Nur, so der Vorsitzende, "bin ich mir nicht ganz sicher, ob uns die Politik hört und ernst nimmt - aber vielleicht heuer - weil Wahlen anstehen!" Sozialwahl 2017 - jetzt wählen! So habe das Motto der Kreisverbandsversammlung in Kümmersbruck gelautet. Mitbestimmen bei Rente und Gesundheit könne man nur alle sechs Jahre. Das sollten die KABler nützen.