Vermischtes Hirschau

26.01.2017

Mit einer 250-Euro-Spende bedachte der Katholische Frauenbund Hirschau die Eltern-Kind-Gruppe Zwergerl-Treff. Mit dem Geld, so Leiterin Michaela Meier in ihren Dankesworten, werde man den Zauberer bezahlen, den man für den Kinderfasching am Rosenmontag im Josefshaus engagiert hat. Bei der Übergabe der Spende (von links): Irmgard Sellmeyer, Roswitha Wendl, Michaela Meier, Cathy Meindl und Gerlinde Sieger. Bild: u