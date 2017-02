Vermischtes Hirschau

01.02.2017

"Das Wichtigste ist, dass Kinder Bücher lesen!" Von keiner Geringeren als von Astrid Lindgren stammt dieser Satz. Die Lehrerinnen Hildegard Feyrer (Kombi-Klasse 1/2) und Helga Haas (1. Klasse) haben mit ihren 41 Mädchen und Buben die Stadt- und Pfarrbücherei besucht. Die neugierigen Leseratten waren einer Einladung von Büchereileiterin Charlotte Fleischmann (hinten rechts) gefolgt.

Die Schulkinder machten große Augen, als diese erklärte, dass in den Regalen 2108 Kinderbücher, 1247 Romane und 1263 Sachbücher für Erwachsene stehen, insgesamt also 4618 Bücher. Vervollständigt wird das Medienangebot durch einige CDs. Die Büchereichefin berichtete, dass man die Büchereiräume letztes Jahr komplett neu gestaltet habe. Dabei habe man etwa 2000 Medien aussortiert. Jedes Jahr würden rund 100 bis 120 neue Bücher angeschafft, die von der Stadt bzw. der Pfarrei bezahlt werden. Fleischmann erklärte, dass sie von acht ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützt wird. Ausleihzeiten seien jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 11 Uhr. Erwachsene bezahlten pro Halbjahr 2,60 Euro, Kinder 1,60 Euro. Die Ausleihzeit betrage vier Wochen.