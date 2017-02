Vermischtes Hirschau

21.02.2017

21.02.2017

Eine Kirche ist nicht nur ein Ort, an dem gebetet wird. Im Gotteshaus dürfen die Gläubigen auch fröhlich sein und herzhaft lachen. Diese Erfahrung machten die 20 Mädchen und Buben, die mit ihren Eltern zum Kleinkinder-Wortgottesdienst in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gekommen waren. Die Mutter-Kind-Gruppe Zwergerl-Treff, der Frauenbund und der Pfarrgemeinderat hatten diesen organisiert. Dass es auch etwas lustig werden würde, stand im Vorfeld fest, schließlich durften die Gottesdienstbesucher kostümiert erscheinen.

Alle staunten, als ein leibhaftiger Clown vor ihnen stand. Zwergerl-Treff-Leiterin Michaela Meier, die in diese Rolle geschlüpft war, erklärte, dass sie die Menschen gerne zum Lachen bringe, weil Lachen gesund sei und der Seele gut tue. Die Mädchen und Buben durften Luftschlangen und -ballons auspacken. Beim Ausblasen der Luftschlangenröllchen machte der Clown bewusst, dass diese beim Fliegen Menschen und Räume miteinander verbinden. Die Menschen, so die Eltern, seien wie die Luftschlangen miteinander in Verbindung. Dies mache das Leben bunt und lebendig. Zu den Luftballons sagte der Clowns, dass diese leicht fliegen, aber ebenso leicht kaputt gehen können. Auch seien Menschen seien verletzlich. Nicht immer gingen sie feinfühlig miteinander um. Zum Abschluss fertigten die Kinder Faschingsorden an.