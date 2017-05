Vermischtes Hirschau

Ein frischer Frühlingswind durchzog das BRK-Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Barbara, als Mädchen und Buben des Kindergartens St. Wolfgang die Einrichtung besuchten. Auf Einladung von Heimleiterin Astrid Geitner brachten die Kleinen den Frühling ins Haus - in Form von fröhlichem Singen und munterem Tanzen.

Begrüßt wurden die Senioren mit den Liedern "Hey, Hello, Bonjour" und "Jeden Morgen stehen wir vor der Kindergartentür". Mit Körperinstrumenten und Bewegungen begleiteten alle "Wir singen alle Halleluh" und "Aramsamsam". Die Senioren waren mit Freude dabei.Alt und jung, früher und heute wurden bei Fingerspielen und dem Kinderlied "Alle meine Entchen" verbunden. Die Heimbewohner staunten, als die Wolfgangkinder eine rockige Version dieses Liedes sangen. Mit dem Tanz "Schmetterling, du kleines Ding" brachten die kleinen Tänzer Farbe mit bunten Tüchern in den Alltag.Die nächsten Lieder "Pitsch und Patsch", "Sonne, Sonne" und "Ich lieb den Frühling" wurden mit Instrumenten begleitet. Nach anfänglichem Zögern brachten sich auch die Senioren fröhlich mit Klangstäben, Schellenkränzen und Triangeln in das Kinderorchester ein. Als Überraschung für die Senioren hatten die kleinen Musikanten Blumen gefertigt, die sie den Zuhörern am Schluss überreichten. Für die Kinder gab es jede Menge Beifall, Seifenblasen und die Einladung wieder zu kommen.