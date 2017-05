Vermischtes Hirschau

03.05.2017

Erstmals im Frühjahr statt wie bisher im Herbst hielt der Hirschauer Kleingartenverein im Schloss-Hotel die Jahreshauptversammlung ab. "Der rege Besuch zeigt, dass der neue Termin gut angenommen wird", freute sich Vorsitzende Maria Lang. Bürgermeister Hermann Falk betonte in seinem Grußwort, dass die Anlagen am Moosweiher ein Aushängeschild für die Stadt Hirschau seien. Sein Dank galt allen Gartenfreunden für ihr Engagement.

In ihrem Bericht hob Maria Lang mehrere gesellschaftliche Aktivitäten hervor. So wurden in den Wintermonaten eine Brauereibesichtigung und ein Erste-Hilfe-Kurs für die Mitglieder angeboten. Ausführlich erläuterte die Vorsitzende die Planungen für das kommende Gartenjahr. Die Arbeitseinsätze seien jeweils für den letzten Samstag der Sommermonate von 14 bis 17 Uhr angesetzt. Das Sommerfest soll, ähnlich wie beim Tag der offenen Gartentür, am Sonntag, 18. Juni, in der Anlage 2 stattfinden. Als Ziel des Vereinsausflugs am Samstag, 23. September, wurde Würzburg ausgewählt. Zur Pflege der Anlagen sind laut Lang bereits jetzt größere Investitionen nötig geworden. So seien ein neuer Rasentraktor und ein Rasenmäher angeschafft worden, die über Mitgliedsbeiträge, Rückstellungen und Zuschüsse finanziert werden müssten.In einem kleinen Festakt wurden mehrere Mitglieder mit Urkunden und Ehrengaben für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. 25 Jahre gehören die Vorsitzende selbst, Albert Sterk und Manfred Kienzorra zum Verein, 30 Jahre Erwin Zach. Für 40 Jahre wurde Friedrich Butz geehrt, für 45 Jahre Adolf Schmid. Als herausragend bezeichnete Maria Lang die 60-jährige Mitgliedschaft von Anna Rösch, die mit einem Geschenkkorb gewürdigt wurde. Abschließend bedankte sich Maria Lang besonders bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.