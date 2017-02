Vermischtes Hirschau

21.02.2017

Schnaittenbach. Der Schlachtruf "Sulzbach-Rosenberg helau" war eine knappe Stunde lang Trumpf im Foyer des Phönix-Seniorenzentrums Evergreen. Mit großem Hofstaat war die Faschingsgesellschaft Knappnesia aufmarschiert. Sie bot ein großes Unterhaltungs- und Showprogramm.

Angeführt wurden die Knappnesen von ihrem Präsidenten Christian Kellner, dem Prinzenpaar Bastian I. und Romina I. sowie dem Kinderprinzen Leon I. Der kleine Regent musste ohne seine Prinzessin auskommen, Jolina I. war erkrankt. Die Bambini- und Kindergarde begeisterten mit flotten Tänzen. Schneller Szenenwechsel und rasantes Umkleiden der Tänzerinnen waren gefragt beim Showtanz der Jugendgarde. Unter Motto "Hollywoodstars" ließen die jungen Akteure unvergessliche Interpreten und Songs lebendig werden. Cher und ihr "Shoop Shoop Song" erklang ebenso wie der "Hip Hop" des Rappers Will Smith, der Backstreet-Boys-Hit "Everybody" oder der aktuelle Mark-Ronson-Song "Uptown Funk". Rüstige Senioren schlossen sich spontan der Polonaise an. Stationsleiterin Anja Simon bekam zum Dank für ihre Arbeit einen Orden von Bastian I.