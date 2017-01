Vermischtes Hirschau

10.01.2017

11

0 10.01.201711

Traditionell mit einem Höhepunkt startete die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1896 Edelweiß Hirschau ins neue Jahr: Der Verein proklamierte seine Würdenträger.

44 Schützen rangen bei Edelweiß heuer um die Königswürde. 2. Schützenmeister Richard Schwarz ehrte vor der Bekanntgabe die Sieger auf Meister, Glück und Fest.Die Glücklichen bekamen Geldkuverts. Auf Rang eins landete Wolfgang Borisch mit einem 7-Teiler, gefolgt von Josef Epp (24) und Kathrin Hellwig (28). Bei der Jugend lagen vorn: 1. Fabian Epp (98-Teiler), 2. Sonja Groth (126), 3. Patrick Groth (230). Meister wurde in der Schützenklasse Erika Borisch (100/95/95/86 Ringe) vor Norbert Groth (96/93/90/89) und Wolfgang Borisch (94/94/92/92). Die Platzierungen bei der Jugend: 1. Sonja Groth (92/89), 2. Fabian Epp (92/86/84/83), 3. Marcus Flierl (79); in der Klasse aufgelegt: 1. Günter Heidl (95/90), 2. Richard Schwarz (94/93), 3. Rudolf Meyer (94). Richard Schwarz hatte eine Schnapsscheibe gestiftet, hier wurden nur die Schnapszahlen gewertet. Das ging dann doch nicht so einfach aus dem Lauf. Diese Scheibe gewann Kathrin Hellwig mit einem 22-Teiler, gefolgt von Elfriede Meyer (222).Scheibenmaler Josef Böller hatte zu seinem 60. Geburtstag ein kleines Kunstwerk mit zwei Motiven geschaffen. Mit dem Luftgewehr siegte Josef Maier (29-Teiler), mit der Luftpistole Robert Schweiger (69). Für das Festschießen hatte der Verein den Hauptpreis gestiftet: eine Reise nach Seiffen für zwei Personen. Gewinner war Johannes Bauer (24-Teiler). Auf den nächsten Plätzen folgten Dieter Hiltner (41) und Johanna Bauer (53).Der spannendste Moment des Abends war die Königsproklamation, denn kein Teilnehmer wusste sein Ergebnis. Vergeben wurden hier handbemalte Scheiben und Geldpreise. Der Titel des Jugendkönigs ging an Fabian Epp (152,2-Teiler). Ihm zur Seite stehen als Burgfräulein Sonja Groth und als Jugendritter Marcus Flierl. Schützenliesl wurde Johanna Bauer (280,1). Ihr Gefolge besteht aus den Zofen Brigitte Schwarz und Kathrin Hellwig. Der neue Schützenkönig heißt Josef Maier (197,2). Seine Ritter sind Johannes Bauer und Patrick Groth.