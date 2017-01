Vermischtes Hirschau

26.01.2017

8

0 26.01.2017

Nach über sechs Jahren Pause wurde auf der Bühne des Josefshauses wieder Theater gespielt. Die Kolping-Theatergruppe führte den Schwank "Das sündige Dorf" auf. Die Premiere wurde zum Volltreffer.

Unter der Regie von Christina Wisneth bot das neunköpfige Schauspielerensemble eine überzeugende Leistung, die vom Publikum mit viel Beifall quittiert wurde. Für die Bewohner der Seniorenheime in Hirschau und Schnaittenbach und die Behinderten der Jura-Werkstätten hatte es vorab eine Extra-Nachmittagsaufführung gegeben.Der Dreiakter aus der Feder von Max Neal bot alles, was ein amüsantes Bauernstück ausmacht - eine pfiffige, temporeiche Geschichte, originelle Typen, amouröse Verwicklungen, jede Menge Aufregung und Lacher am laufenden Band, so dass kein Auge trocken blieb.Die Handlung: Auf dem Salnerhof wachsen zwei Söhne heran, der Sepp und der Toni (Maximilian Stein und Markus Schöpf). Dass sich dummerweise beide in die nette Vevi verlieben, ist verständlich beim Anblick der hübschen Darstellerin Sina Lottner. Der von Hans Fleischmann verkörperte, von Gewissenszweifeln und Ratlosigkeit geplagte Bauer Thomas Stangassinger versucht mit allen Mitteln, die Hochzeit des hübschen Mädels mit seinem Sohn Sepp zu verhindern - ist die Vevi doch ein Produkt seiner stürmischen Jugend. "15 Jahre Gefängnis drohen demjenigen, der eine Geschwisterheirat zulässt", erfährt er vom Bürgermeister Riedlechner (Markus Dittrich).Seine resolute Ehefrau Stasi (Kerstin Ackermann) will die Vevi unbedingt als Schwiegertochter haben. Kompliziert wird es für sie, als ihr Mann den reichen Vogelhuber (Richard Wisneth) mit seiner etwas einfältigen, aber attraktiven Tochter Afra (Katharina Stein) zur Brautschau auf den Hof holt. Sie soll den Sepp heiraten. Das wiederum kann die Bäuerin nicht zulassen. Denn nicht ihr Mann Thomas, sondern der Vogelhuber ist Sepps Vater. Da ist die Aufregung groß ...Aufgeführt wird das Stück noch zweimal: morgen und am Samstag, 28. Januar, jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs, für Kinder vier Euro. Eintrittskarten gibt es bei Optik-Uhren-Schmuck Huber (Hauptstraße 55, 92 242 Hirschau, 0 96 22/24 92) und natürlich an der Abendkasse.