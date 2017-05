Vermischtes Hirschau

23.05.2017

Die Familienpflegerinnen der Caritas-Sozialstation helfen seit 1976 Familien bei der Bewältigung von Not- und Krisensituationen. Die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen (KoKi) des Kreisjugendamts widmet sich seit 2009 einem ähnlichen Aufgabenfeld.

(u) Um das Konzept vorzustellen und Erfahrungen auszutauschen, traf sich KoKi-Ansprechpartnerin Laura Seidel mit den Familienpflegerinnen. Nach ihren Worten versteht sich die KoKi-Beratungs- und Vermittlungsstelle des Kreisjugendamts als Ansprechpartner bei allen Fragen zur gesunden Entwicklung, Förderung und Erziehung der Kinder. Das Angebot richtet sich an werdende Eltern, Alleinerziehende und Eltern mit Kindern bis sechs Jahren.Man helfe schnell und unbürokratisch bei Terminvereinbarungen und begleite im Einzelfall die Rat- und Hilfesuchenden zu weiteren Fachstellen. Gerne komme man auch zu den Betroffenen nach Hause. Zudem sei man im Bereich der Netzwerkarbeit tätig. Man arbeite mit Geburtskliniken, Hebammen, Ärzten, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle, den Schwangerschaftsberatungsstellen oder Kindertagesstätten zusammen, um für Familien ein tragbares soziales Netz zu schaffen und den frühen Kinderschutz im Landkreis weiter auszubauen. Das Angebot sei vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Als weitere Grundsätze der KoKi-Arbeit nannte Seidel Freiwilligkeit und Kostenfreiheit. Neben ihr stünden mit Martha Dütsch und Carolin Copp zwei weitere Ansprechpartnerinnen im Landratsamt zur Verfügung.Sozialstations-Verwaltungsleiterin Gisela König betonte, dass die KoKi eine wichtige Anlaufstelle für die Familienpflegerinnen und die betreuten Familien darstellen könne. Mit über 20 Mitarbeiterinnen sei die Hirschauer Station einer der größten Anbieter dieser Leistungen im Landkreis. 2016 seien sie rund 18 000 Stunden im Einsatz gewesen. Ihre Aufgaben könne man mit dem Satz beschreiben: "Sie tun alles, was eine Mama macht." Sie helfen, den Familienalltag aufrecht zu erhalten, unterstützen oder vertreten die Mutter bei allen Aufgaben der Haushaltsführung wie Kochen, Waschen und Saubermachen. Sie versorgen und betreuen die Kinder und helfen bei der häuslichen Pflege kranker oder behinderter Familienmitglieder. Oft dauerten die Einsätze nur wenige Tage, manchmal mehrere Wochen. Während dieser Zeit entwickele sich ein Vertrauensverhältnis, manchmal sogar eine Freundschaft fürs Leben.Angefordert werden können die Familienpflegerinnen bei akuter Erkrankung der Mutter, bei Krankenhaus-, Kur- oder Reha-Aufenthalten, bei einer Operation oder ambulanten Behandlung, bei Risikoschwangerschaften und nach einer Entbindung sowie bei psychischen und Suchterkrankungen. Gisela König wies darauf hin, dass Familien- und Haushaltshilfen gesetzlich geregelte Leistungen sind, die unter bestimmten Umständen von verschiedenen Kostenträgern finanziert werden. In Frage kommen Krankenkassen, Beihilfestellen oder Rentenversicherungen. Sollten Hilfe verweigert werden, könne diese auch beim Jugendamt und der KoKi beantragt werden.