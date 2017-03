Vermischtes Hirschau

05.03.2017

Die Aktion Sternstunden hilft seit vielen Jahren schnell und unbürokratisch bedürftigen, kranken, behinderten und in Not geratenen Kindern in Bayern und Deutschland. Begeistert von dieser Idee verkaufte auf dem letztjährigen Frühjahrsmarkt des Gewerbeverbands in Hirschau Kornelia Stöwe uneigennützig Lose.

Als Ergebnis konnten rund 450 Euro an die Aktion Sternstunden überwiesen werden. Für Stöwe sollte dies jedoch keine einmalige Tat bleiben. Sie machte einfach weiter mit dem Losverkauf bei Herbst- und Weihnachtsveranstaltungen. In vielen Stunden hatte sie hierfür in mühsamer Handarbeit Preise genäht und gebastelt. Jedes Los war ein Gewinn. Daher war der Anreiz, sein Glück zu versuchen, umso größer. So mancher Besucher verzichtete sogar auf seinen Gewinn, um die Aktion zu unterstützen. Vor kurzem wurde nun Kassensturz gemacht: Eine Summe von 900 Euro war zusammengekommen, die wieder in der Spendenkasse der Aktion Sternstunden landete.Auch in Zukunft möchte Stöwe die gemeinnützige Aktion für Kinder in Not unterstützen. Beim Hirschauer Frühjahrsmarkt will sie erneut mit einer Spendenbox und einem Losstand vertreten sein. "Es wäre doch gelacht, wenn wir den Zweitausender nicht voll bekommen", meint sie.