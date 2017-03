Vermischtes Hirschau

21.03.2017

4

0 21.03.2017

Im Kreis ihrer Familie, Verwandten und Freunde feierte Ludmilla Schertl, geborene Vogt, 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörten auch Bürgermeister Hermann Falk und Pfarrer Hans-Peter Bergmann.

Zur Welt kam Schertl 1937 rund 650 Kilometer von Hirschau entfernt in der Ortschaft Kasimir im Kreis Leobschütz in Oberschlesien, dem heutigen Kazmierz in Polen. 1945 mussten ihre Mutter, ihre Geschwister Rita, Martha und Erwin und sie vor der heranrückenden Roten Armee fliehen. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt im Krieg. Nachts um 22 Uhr machte sich die Familie mit ihrem Pferdegespann auf den Weg ins Ungewisse. Der Fluchtweg führte sie über Tschechien nach Bayern.Im Mai 1945 kamen die Vogts in Donaustauf an, von wo es weiterging nach Ursulapoppenricht und schließlich nach Großschönbrunn. Dort besuchte Ludmilla Schertl ab September 1945 die 3. Klasse der Volksschule. An Weihnachten stieß auch der Vater zu der Familie. Großschönbrunn blieb ihre zweite Heimat bis zur Hochzeit mit Andreas Schertl. So richtig gefunkt hat es zwischen den beiden 1957 im Gasthaus Maier in Tanzfleck. Der erste gemeinsame Motorradausflug, so erinnern sich beide, führte zum Monte Kaolino nach Hirschau. Bürgermeister Paul Kredler traute das Paar 1958 standesamtlich in Sigras. Kirchlich geheiratet wurde in Großschönbrunn.Ein Jahr später folgte der Umzug nach Hirschau, wo ihr Mann bei der Metzgerei Band beschäftigt war. 1962 zogen die beiden nach Hannersreuth um, wo das Ehepaar den elterlichen Bauernhof ihres Mannes bewirtschaftete. 1969 wurden Andreas und Ludmilla Schertl endgültig in Hirschau sesshaft, führten zunächst zwei Jahre lang gemeinsam das damalige Hotel Post am Marktplatz. Zu diesem Zeitpunkt gehörten schon seit acht Jahren die beiden Neffen Roland und Manfred Maier zur Familie, nachdem deren Mutter, Ludmillas Schwester Martha, im Kindsbett verstorben war. In dieser Notsituation nahm das Ehepaar Schertl die beiden Jungen dauerhaft bei sich auf.Da sich der Kinderwunsch von Andreas und Ludmilla Schertl nicht erfüllte, entschlossen sie sich, ein Kind zu adoptieren. Tochter Andrea war gerade einmal neun Tage alt, als sie 1973 zur Familie Schertl kam. Bei ihr und deren Sohn verbringen die Jubilarin und ihr Mann ihren Ruhestand und Lebensabend.Seit geraumer Zeit gehört zum Alltag des vitalen Geburtstagskindes das Surfen im Internet genauso wie die Beschäftigung mit Computerspielen. Außerdem unterstützt sie regelmäßig ihren Mann bei Arbeiten in der Obere Mühle, die die Schertls vor sieben Jahren erworben und saniert haben.