04.05.2017

(u) 95. Geburtstag feierte Maria Schüßlbauer. Geboren wurde die Jubilarin 1922 in Ehenfeld als drittes von zehn Kindern, von denen noch vier leben. Nach dem Besuch der Volksschule und der ländlichen Berufsschule verließ sie im Alter von 16 Jahren - wie zur damaligen Zeit üblich - das Elternhaus.

Nach verschiedenen Stationen in Weiden und Nürnberg wurde München für 60 Jahre zu ihrer Heimat. Dort war sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand im Deutschen Patentamt beschäftigt. Maria Schüßlbauer war während ihrer Münchner Zeit immer Anlaufstelle für Geschwister und viele Nichten und Neffen, wenn diese in die Landeshauptstadt kamen. Die Jubilarin reiste sehr gern und kam immer wieder in die Oberpfälzer Heimat zu Familienfesten.Seit Juni 2015 verbringt sie ihren Lebensabend im BRK-Seniorenheim St. Barbara. Sie erfreut sich guter Gesundheit und nimmt regelmäßig an den im Heim angebotenen Veranstaltungen teil. Dass sie nach wie vor das Tages- und Weltgeschehen mit großem Interesse verfolgt, davon konnte sich 3. Bürgermeister Peter Leitsoni überzeugen, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte und die Gratulation zu einem unterhaltsamen Plausch mit der Jubilarin nutzte.