Vermischtes Hirschau

10.02.2017

3

0 10.02.2017

"Uns kritt nix klein - Narrenfreiheit, die muss sein " - so lautet heuer das Motto des Düsseldorfer Rosenmontagszugs. Wenn das Karnevalsspektakel am 27. Februar in der Rheinmetropole startet, werden die Musiker und Majoretten des Hirschauer Musikzugs mit von der Partie sein - und das zum 40. Mal.

Eigentlich wäre dieses Jubiläum im vergangenen Jahr fällig gewesen. Doch da war der Umzug wegen einer Sturmwarnung abgesagt worden. Immerhin hatten die Hirschauer die rheinische Karnevalsstimmung beim Gerresheimer Veedelszoch genießen können, zu dem sie seit über 20 Jahren eingeladen werden. Auch heuer ist die Teilnahme in Gerresheim für die Kaolinstädter ein Muss. Los geht es dort am 26. Februar um 11.11 Uhr.In Düsseldorf erwarten die Hirschauer einige Veränderungen. Erstmals seit Jahrzehnten startet der rund fünf Kilometer lange Zug nicht am Rheinufer, sondern in der Friedrichstadt auf der Corneliusstraße. Diese Änderung kommt den Hirschauern entgegen, da sich der Zug direkt vor ihrem Quartier im A&O-Hostel aufstellt. Man hofft, wieder zur Prinzengarde Blau-Weiß zu gehören und somit in der Mitte des Zuges zu marschieren. Eines bleibt unverändert: Die ARD überträgt den Zug live.Am Faschingssamstag, 25. Februar, machen sich die Mitglieder mittags auf die Reise in die rheinische Karnevalshochburg. Wenn alles gut geht, wird man am Faschingsdienstag gegen 2 Uhr in Hirschau zurück sein.