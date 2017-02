Vermischtes Hirschau

03.02.2017

401

0 03.02.2017401

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei könnte das Überholmanöver eines Ambergers (25) eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst haben. Diese endete heute Morgen mit dem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße 2238 nahe Waldmühle (Hirschau). Die beiden Fahrerinnen wurden dabei verletzt - die Polizei spricht von mittelschweren Blessuren.

Passiert ist der Unfall gegen 7.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hirschau und Weiden, etwa 500 Meter nach der Ortschaft Waldmühle. Die Polizei hält es für möglich, dass der Verursacher ein Amberger war, der hier mit seinem VW Golf ein anderes Fahrzeug überholt hat, über das die Ermittler noch nichts wissen. Dieses Manöver zwang den unbekannten Fahrer und eine entgegenkommende Landkreisbewohnerin (41), ebenfalls in einem Golf, zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und dem Amberger das Wiedereinscheren zu ermöglichen.Beim Bremsen verlor die 41-Jährige die Kontrolle: Ihr Golf geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Opel Corsa einer weiteren Landkreisbewohnerin (44) zusammenstieß. Diese wurde bei der Kollision eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Hirschau aus ihrem Auto geholt werden. Die Golf-Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Wagen befreien. Beide Frauen wurden nach Auskunft der Polizei mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in die Krankenhäuser in Amberg und Weiden gebracht.Die Autos wurden im Frontbereich so demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. "Ein Totalschaden dürfte wahrscheinlich sein", heißt es im Polizeibericht. Zudem wurde die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die Straße war bis 9.20 Uhr gesperrt.Der 25-jährige, der überholt hatte, fuhr weiter, konnte aber wenig später ermittelt werden. Erste Befragungen des Ambergers und auch von Zeugen ergaben, dass es möglich ist, dass er den Unfall, der hinter ihm passierte, gar nicht bemerkt hat. Die Polizeiinspektion Amberg hat allerdings Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.