Vermischtes Hirschau

24.03.2017

Ehenfeld. Groß war die Zahl der Veranstaltungen, die die Pfarrei Ehenfeld ihren Gläubigen im vergangenen Jahr angeboten hat. Wie Pfarrgemeinderats-Sprecherin Anita Falk bei der Pfarrversammlung in ihrem Jahresrückblick bedauerte und später auch bei der Bilderschau zeigte, wurden die Aktivitäten für junge wie ältere Pfarrangehörige nicht alle gut angenommen.

Kirchenpfleger Joachim Winkler zeigte den Stand der Planungen für Vorhaben in der Pfarrei Ehenfeld auf. Die Friedhofsanierung beginnt voraussichtlich im Herbst. Sie soll in zwei Schritten erfolgen, damit der Zugang zur Pfarrkirche immer möglich ist.Für die Renovierung des Kindergartens liegen drei Varianten vor. Welche davon schlussendlich realisiert wird, entscheidet sich noch in diesem Frühjahr. Seit November reinigt eine neue Kraft bei Bedarf die Kirche und das Leichenhaus. Die Holzelemente des Pfarrheims sollen heuer gestrichen werden.Pfarrer Hans-Peter Bergmann würdigte das Engagement der Mitglieder von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung sowie der kirchlichen Vereine für ein aktives Pfarrleben. Ruhestandspfarrer Konrad Kummer sei ihm "eine große Hilfe und ein Geschenk für die Pfarrei". Er lud die Gottesdienstbesucher, denen dies gesundheitlich möglich ist, ein, zum Kommunionempfang zum Altar zu kommen.Laut Chorleiterin Dorothea Meyer hat der Jugendchor aktuell 15 Sängerinnen, aber keinen einzigen Sänger. Neue Mitglieder ab zwölf Jahren seien immer willkommen. Der Kirchenchor ist 28 Mitglieder stark.Leiterin Martina Allwang lud ein, die Pfarrbücherei zu den Öffnungszeiten am Dienstag von 17 bis 18 Uhr und sonntags, wenn der Gottesdienst um 9 Uhr stattfindet, zu besuchen. Die Einrichtung biete neben den Büchern auch ein breites Angebot an CDs, DVDs und Zeitschriften - für Erwachsene wie für Kinder.Der Massenrichter Mesner Josef Kohl äußerte den Wunsch, dass die Messstipendien für in Massenricht gehaltene Gottesdienste direkt für die dortige Ortskirche verwendet werden. Die Kirchenverwaltung wird in ihrer nächsten Sitzung den Antrag behandeln. Ein Mitglied der Sebastiani-Bruderschaft beantragte, dass in der Pfarrei mehr für diese kirchliche Vereinigung geworben wird. Zum Schluss lud Anita Falk zum Fastensuppenessen am Sonntag im Pfarrsaal ein.