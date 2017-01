Pkw prallt bei Unfall in Massenricht gegen Baum

22.01.2017

Massenricht. Der Unfall hätte weitaus schlimmer enden können, insofern hatten die drei jungen Männer - zwei mit 19 und einer mit 23 Jahren - wohl riesiges Glück: Am Samstag gegen 0.45 Uhr kam ihr Wagen in der Ortsdurchfahrt von Massenricht von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilte, zogen sich alle drei Insassen schwere Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen in das Krankhaus Sulzbach-Rosenberg sowie das Klinikum Amberg eingeliefert werden. "Gefahren wollte keiner sein", heißt es im Polizeibericht weiter. Ein aufmerksamer Zeuge habe die Polizisten vor Ort aber auf den vermeintlichen Fahrer, einen der 19-Jährigen, aufmerksam gemacht. Dieser hatte eine deutliche Fahne, was dazu führte, dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem stellten die Beamten noch an Ort und Stelle den Führerschein des jungen Mannes sicher. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert. Bild: gf