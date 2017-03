Vermischtes Hirschau

01.03.2017

01.03.2017

Großer Andrang herrschte im St.-Wolfgang-Kindergarten und der Krippe, als Einrichtungsleiterin Uta-Maria Kriegler, ihr Erzieherinnenteam und der Elternbeirat zu einem Familiennachmittag in die Kindertagesstätte eingeladen hatten. Teil des bunten Programms, das den erwachsenen und kleinen Besuchern geboten wurde, war eine Kindergarten-Rallye. Am Ende konnten die Teilnehmer beim Ausfüllen eines Fragebogens beweisen, dass sie mit offenen Augen durch die Räume gegangen waren. Wer gut aufgepasst hatte, dem fiel das Beantworten der Fragen nicht schwer.

Da musste man zum Beispiel die Namen der einzelnen Kindergarten- und Krippengruppen kennen und wissen, welcher Gruppenraum eine Rutsche hat. Gefragt wurde auch nach den Farben der Wände bei den "kleinen Riesen" oder der Anzahl der Tische im Raum der Sonnengruppe. Auch den Ort, an dem die pädagogische Konzeption der Kita ausliegt, musste man angeben können. Als Anreiz waren tolle Preise ausgesetzt, die die Stadt Hirschau, eine Privatperson und der Kindergarten selbst gespendet hatten.Zur Ermittlung der Gewinner und der Preisverleihung kam nun die Kindergartenbeauftragte der Stadt, Ursula Frohmann, in den Hort. Den ersten und zweiten Preis erhielten Laura und Max. Beide hatten alle zehn Fragen richtig beantwortet und die volle Punktzahl erzielt. Sie durften sich als erste ihre Preise auf dem Gabentisch aussuchen. Es folgten neun weitere Sieger, die jeweils neun Punkte erreicht hatten. Angesichts der vielen Preise fiel so manchem die Wahl nicht leicht. Kita-Chefin Uta-Maria Kriegler lobte die Gewinner für ihre Kenntnisse. Dank sagte sie allen, die zum Gelingen des Familiennachmittags beigetragen hatten.