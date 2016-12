Vermischtes Hirschau

29.12.2016

5

0 29.12.2016

Aus den Erträgen des Gewinnsparens und eigenen Mitteln hat die Raiffeisenbank Hirschau über 23 000 Euro an mehr als 40 gemeinnützige Gruppierungen in Hirschau, Schnaittenbach und Freudenberg ausgeschüttet. Vorstand Norbert Waldhauser würdigte das Engagement der ehrenamtlichen Menschen und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung der Region.

Spenden gingen an: Helfer-vor-Ort-Gruppe der BRK-Bereitschaft Hirschau, DJK Ehenfeld, Festpielverein Hirschau, die Kindergärten Antonius, St. Michael, St. Wolfgang und St. Marien Haus des Kindes in Hirschau, Montessori-Kinderhaus Hirschau, Musikzug Hirschau, SC Monte Kaolino, Sozialstation Hirschau, die Abteilungen Turnen, Volleyball und Kegeln des TuS Hirschau, TuS/WE Hirschau, Ehenbachtaler Schützen Holzhammer, Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler, Freilichtbühne am Buchberg, Feuerwehr Schnaittenbach, Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau, die Kindergärten St. Vitus und St. Marien in Schnaittenbach, Kolping-Theatergruppe Schnaittenbach, Pfadfinder Schnaittenbach, die Abteilungen Fußball, Tischtennis und Tennis des TuS Schnaittenbach, Feuerwehr Bühl, Frist Responder der Feuerwehr Freudenberg, Freudenberger Bauernbühne, Kirchenchor Freudenberg, Kindergarten St. Martin in Freudenberg, Heimat- und Kulturverein, Männergesangsverein Freudenberg, Musikverein Freudenberg, Pfarrbücherei Wutschdorf, Schützenverein Pursruck, Sportverein Etsdorf, die Sparten Fußball, Gymnastik und Jugend des Sportvereins Freudenberg sowie die Schulen Hirschau, Schnaittenbach und Freudenberg.