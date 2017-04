Vermischtes Hirschau

06.04.2017

06.04.2017

(u) Seit über 20 Jahren lädt der Pfarrgemeinderat der Pfarrei Mariä Himmelfahrt während der Fastenzeit zum Fastenessen in den Pfarrsaal ein. Rund 100 Gäste, darunter ein Dutzend Kinder, folgten heuer dem Aufruf von Pfarrgemeinderat und Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann, auf den gewohnten Sonntagsbraten zu verzichten.

Als Alternative gab es eine kräftig-deftige Oberpfälzer Erdäpfelsupp'n. Zusammen mit frischem Bauernbrot sättigte sie kaum weniger als das gewohnte Sonntagsmenü. Die zwölf Köchinnen und zwei Köche ernteten Riesenkomplimente für ihre Künste: "Prima hot's g'schmeckt! Wöi dahoim!" Unter Regie von Marina König hatten Pfarrgemeinderatssprecherin Michaela Fellner und ihr Team in der Küche der Grund- und Mittelschule von 8 bis 11 Uhr alle Hände voll zu tun, um die Mahlzeit vorzubereiten.Immerhin waren etwa 25 Kilo Kartoffeln zu schälen. Zusammen mit eineinhalb Kilo Speck, je drei Kilo Karotten, Sellerie, Lauch und Zwiebeln ergaben sie - fein gewürzt mit Salz, Pfeffer, Majoran, Muskat und Petersilie - eine ausgesprochen schmackhafte Erdäpflsupp'n.Diese und sechseinhalb Kilo Bauernbrot wurden später an Mann und Frau gebracht. So mancher Gast begnügte sich nicht mit einem Teller, sondern fasste nach. Im Spendenkörbchen landeten am Ende knapp 450 Euro. Die Summe kommt komplett Misereor zugute.