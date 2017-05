Vermischtes Hirschau

05.05.2017

Rund 100 Jahre lang wuchs und gedieh eine Eiche auf einem Grundstück in Hirschau. Dann kam die Kettensäge und machte ihr den Garaus. Illegal, wie sich sehr schnell herausstellte.

In Hirschau wird - wie in vielen anderen Gemeinden auch - fleißig gebaut. In der Sonnenstraße bot die Stadt eine Reihe von Baugrundstücken zum Kauf an. Darunter ein Grundstück, auf dem die prächtige und vollkommen gesunde Eiche stand. Den Interessenten sei ausdrücklich gesagt worden, dass der Baum stehen bleiben muss. Das sagt Martin Müller, der stellvertretende Leiter des städtischen Bauamts. So sei es auch im entsprechenden Bebauungsplan verankert.Trotz der Eiche kaufte ein Interessent schließlich das Grundstück. Am vergangenen Samstag rückte nun völlig überraschend ein professioneller Forstbetrieb an und fällte den Baum. Obwohl er von den Nachbarn auf das entsprechende Verbot hingewiesen worden sei, erzählt einer von den Anliegern. "Alle haben geschimpft und ich habe schließlich die Polizei gerufen", schildert er die aufgebrachte Stimmung vor Ort. Da war es allerdings schon zu spät, der Baum lag am Boden."Woher soll ich das wissen, die Stadt Hirschau hat keine Baumschutzverordnung", sagt der Holzfäller auf Nachfrage der Amberger Zeitung. "Wenn mir gesagt wird, ich soll die Eiche fällen, dann gehe ich davon aus, dass sie das auch darf." Ihm sei ja lediglich der Auftrag erteilt worden, die mitten im Baugrundstück stehende Eiche zu entfernen. Er frage sich halt schon, warum die Stadt Hirschau ein Grundstück als Bauplatz verkaufe, auf dem ein großer Baum stehe. "Solche Häuser werden ja in der Regel noch nicht einmal versichert", so der Unternehmer.Bleibt am Ende der Kette nur noch der Eigentümer des Grundstücks, der den Auftrag zur Fällung des Baums erteilt hat. Er will zu dem Vorfall nichts sagen. "Da geb ich keinen Kommentar, das interessiert mich nicht", beantwortet er die telefonische Anfrage. Vor einer Bestrafung wird ihn diese Aussage allerdings nicht schützen. Denn die Stadt Hirschau will den Vorfall so nicht auf sich sitzen lassen. "Wir haben den Vorfall an die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt weitergemeldet", sagt Martin Müller. Die wird sich in der kommenden Woche mit der illegalen Baumfällung beschäftigen. Eine Geldstrafe droht dem Grundstückseigentümer ohnehin. Es könnte aber auch sein, dass er zu einer Ersatzpflanzung verdonnert wird, so Müller. "Das kann dann schon mal 20 000 Euro kosten."