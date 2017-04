Vermischtes Hirschau

Schweißarbeiten haben am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Obersteinbach geführt. Wie die Polizei mitteilte, setzte sich beim Schweißen am Pufferspeicher einer Holzheizung die Dämmung in Brand.

Nachdem erste Löschversuche des Hauseigentümers scheiterten, rückten die Feuerwehren aus Hirschau, Massenricht und Freihung an. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Den Schaden, der durch das Feuer, das Löschwasser und den Rauch entstand, schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro. Der Hauseigentümer wurde nicht verletzt.