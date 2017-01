Vermischtes Hirschau

Dreimal Gold und dreimal Silber: das war die Medaillen-Ausbeute von Niklas Schenzel bei den Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften vor zwei Wochen. Am Samstag präsentierte er sich beim 23. Auerbacher Kinder-Schwimmfest erneut in Topform. Er glänzte mit einem ersten und drei zweiten Plätzen und war der erfolgreichste Hirschauer Teilnehmer.

Insgesamt zehn Vereine aus der Oberpfalz und aus Bremen hatten für das Schwimmfest gemeldet. Die Schwimmabteilung des TuS Hirschau war mit neun Jugendlichen bei dem Wettkampf mit 631 Einzel- und 19 Staffelstarts vertreten. Neben Niklas Schenzel erreichten auch Constantin Graf, Nicole Ott und Cornelius Lohner ausgezeichnete Platzierungen und schafften den Sprung aufs Siegertreppchen.Nicole Ott (Jahrgang 2003) stand über 50 Meter Brust auf dem Stockerl und errang in persönlicher Bestzeit die Bronzemedaille. Zu Bronze schwamm auch Cornelius Lohner (Jahrgang 2007). Er belegte über 50 Meter Rücken den dritten Platz. Mit Gold und Silber kehrte Constantin Graf (Jahrgang 2002) aus Auerbach zurück. Der Hahnbacher siegte in seiner Spezialdisziplin über 50 Meter Brust in persönlicher Bestzeit und wurde über 50 Meter Freistil Zweiter.Niklas Schenzel (Jahrgang 2001) schaffte es viermal aufs Siegertreppchen. Ganz oben stand er nach dem Rennen über 50 Meter Brust, bei dem er als Erster anschlug. Auf der Schmetterlings-, Freistil- und Rückenstrecke über die gleiche Distanz erreichte er jeweils den zweiten Platz. In der Gesamt-Pokalwertung gewannen die Gastgeber SG Nordoberpfalz mit 286 Punkten vor dem TV Parsberg (204 Punkte) und der SG Aumund-Vegesack (170 Punkte). Die weiteren Plätze belegten SC Regensburg, ASV 1860 Neumarkt, SV Weiden, Schwimmfreunde Pegnitz, TuS 1870 Hirschau, TV Sulzbach-Rosenberg und TV Waldsassen.