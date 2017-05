Vermischtes Hirschau

15.05.2017

9

0 15.05.2017

Am Internationalen Tag der Pflege wird Tausenden professionellen Pflegekräften für ihren unermüdlichen Einsatz für alte und kranke Menschen gedankt. Auch Regina Hofmann vom Haus Evergreen nutzte diesen Tag, um ihrem Team zu danken.

Schnaittenbach. (u) "Nur durch die liebevolle Betreuung und Fürsorge unserer Pflegekräfte können wir unser oberstes Ziel - den Bewohnern ein würdevolles Altern zu ermöglichen - erreichen", so die Leiterin. 70 Mitarbeiter sind im Haus Evergreen beschäftigt. Sie kümmern sich um 85 Bewohner, unter ihnen Pflegebedürftige und Demente, die teils rund um die Uhr zu versorgen sind.Regina Hofmann setzt sich in ihrer täglichen Arbeit intensiv mit dem Thema Fachkräftemangel auseinander und stellt sich frühzeitig auf die Entwicklung ein: "Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft diesem Engagement mehr Gehör und Wertschätzung entgegenbringt. Wir sind uns der entscheidenden Rolle unserer Pflegekräfte bewusst. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz, den sie 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, zum Wohle unserer Bewohner leisten", betonte sie.Ihren Dank unterstrichen sie und Pflegedienstleiterin Kristina Kleber mit einer Rose für die beiden dienstältesten Betreuungskräfte des Hauses, das heuer sein Zehnjähriges feiern kann. Jenna Dohukee gehört seit der Eröffnung des Heimes im November 2007 zum Evergreen-Team, Petra Walch seit Februar 2008.