17.03.2017

Vor drei Jahren wurde mit einem Nissan Leaf das erste Elektroauto für die Fahrzeugflotte der Caritas-Sozialstation angeschafft. Seit Kurzem gehört dank Klaus Conrad ein achter E-Pkw zu den insgesamt 34 Autos des Fahrzeugparks der ambulanten Pflegestation. Der für vorbildliches soziales Engagement bekannte Unternehmer ermöglichte mit einer 17 000-Euro-Spende den Kauf eines weiteren Citroen C-Zero.

Zum Thema Mit dem von der Firma Elektro Stein entwickeltem System ist gewährleistet, dass die Autos binnen kürzester Zeit wieder einsatzfähig sind. Die Photovoltaikanlage ist mit eingebunden und trägt zum schnelleren Laden bei. Die so konzipierte Steuerung musste von E-Mobilherstellern entsprechend zertifiziert werden, da viele Parameter eingehalten werden müssen, um die Gewährleistung gegenüber dem Autohersteller nicht zu verlieren. Die Ladestation der Caritas-Sozialstation ist bundesweit die erste Steuerung, die so realisiert wurde. Richard Sellmeyer: "Sie funktioniert fehlerfrei!" Das werde die Sozialstation bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge im Auge behalten. (u)

Conrads Unterstützung für die Sozialstation ist fast so alt wie diese selbst. Beim Bau des Gebäudes an der Marienstraße unterstützte er Stationsgründerin Betty Bösl 1986 mit einer 100 000-DM-Spende. Mit der gleichen Summe beteiligte er sich 1993 an der Errichtung des zweiten Gebäudekomplexes. Für die Stations-Aktion "Essen auf Rädern" spendete Conrad zu Bösls Zeiten ein Fahrzeug und Spezialgeschirre. Deren Erneuerung ermöglichte er 2014 mit 25 000 Euro.Wie Stations-Geschäftsführer Diakon Richard Sellmeyer in seinen Dankesworten bei der Fahrzeugübergabe darlegte, wird der neue Citroen C-Zero für "Essen auf Rädern" unterwegs sein. Täglich versorge das Stationsteam rund 80 Patienten mit frisch in der Küche des BRK-Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Barbara zubereiteten Menüs.Die jährliche Einsparung bei den Spritkosten betrage etwa 12 000 Euro. Zur Wirtschaftlichkeit der Autos trage bei, dass man mit Ausnahme von Bremsen und Reifen so gut wie keine Ersatzteile beschaffen müsse. Die Kundendienste in der Werkstatt seien daher kostengünstig und unproblematisch. Beim Personal sei die Akzeptanz der E-Fahrzeuge sehr hoch, weil sie angenehm zu fahren sind.Klaus Conrad, der sich selbst ein E-Auto angeschafft hat, bewertete die E-Mobilität der Sozialstation aus wirtschaftlicher wie ökologischer Sicht als vorbildlich. Gerne habe er mit seiner Spende die Bemühungen unterstützt, den E-Fahrzeugpark auszubauen. Von besonderem Interesse war für ihn das Lademanagement, sei es doch gewiss nicht einfach, beim Schichtwechsel acht E-Fahrzeuge innerhalb eines ziemlich kleinen Zeitfensters gleichzeitig aufzuladen und dabei die Stromanschlussstärke im Hausanschluss nicht zu überschreiten.Wie Sellmeyer berichtete, habe man keinen Hersteller gefunden, der ein solch "intelligentes Lademanagement" anbiete. Dass man dennoch seit Juni 2016 ein solches hat, sei der Hirschauer Firma Elektro Stein und seinem Chef Diplom-Ingenieur Werner Stein zu verdanken. Dieser habe die Firma Hager, einen von den E-Autofirmen zertifizierten Hersteller von Ladestationen, als Entwicklungspartner gewinnen können. Stein und Hager hätten eine exakt auf die Bedürfnisse der Sozialstation zugeschnittenen Lösung erarbeitet. Sie mache es möglich, dass die Fahrzeuge nach ihrer Rückkunft-Reihenfolge oder nach Tour-Priorität geladen werden, ohne Überschreitung der Anschlussleistung. (Zum Thema)