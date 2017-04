Vermischtes Hirschau

27.04.2017

10

0 27.04.201710

Fast ein halbes Jahrhundert beim selben Arbeitgeber, das gibt es immer seltener. Ein 40-jähriges Dienstjubiläum ist definitiv ein Grund zu feiern, so wie bei Walter Majecki, Geschäftsleiter der Stadtverwaltung Hirschau.

Majecki durchlief während seiner langjährigen Tätigkeit für die Stadt Hirschau die gesamte Beamtenlaufbahn, vom Verwaltungsassistenten-Anwärter 1978 bis hin zum Verwaltungsamtsrat seit 2012. In diesen Jahren war er in allen Verwaltungsbereichen eingesetzt, die der städtische Arbeitgeber zu bieten hat: von der Kämmerei über das Personalamt, die Kasse und das Einwohnermeldeamt bis hin zu Finanzverwaltung und schließlich das Hauptamt. Hier wurde Walter Majecki ab 2003 die Geschäftsleitung übertragen.Bürgermeister Hermann Falk dankte in einer Feierstunde Majecki für die gute Zusammenarbeit: "Deine langjährige Berufserfahrung und deine Menschenkenntnis sind oft sehr hilfreich."Gute Wünsche gab das Stadtoberhaupt neben Walter Majecki auch Martin Birner mit auf den Weg, der nach 20-jähriger Tätigkeit für die Stadt Hirschau in den Ruhestand verabschiedet wurde. Birner war für die Wartung und Pflege der Feuerwehreinsatzgeräte sowie beim Hirschauer Bauhof beschäftigt. Hermann Falk dankte Martin Birner für seinen "wertvollen Einsatz und seinen bedeutenden Beitrag zum Wohle der Stadt".