Vermischtes Hirschau

22.03.2017

(fdl) Jetzt kann es losgehen mit dem betreuten Wohnen mit Tagespflege - oder zumindest mit dem dafür nötigen Bauprojekt. Nach einer längeren Planungsphase fiel dafür jetzt der Startschuss mit dem offizielle ersten Spatenstich am Bauplatz in der Postgasse.

Bürgermeister Hermann Falk nutzte die Gelegenheit für einen Dank an Klaus Conrad: Der Ehrenbürger der Stadt hatte anlässlich seines 80. Geburtstags im vergangenen Jahr eine Spende von 1,5 Millionen Euro für das Vorhaben zugesagt. Durch sie konnte die Realisierung des zweiten Bauabschnitts in Angriff genommen werden. Der neue Bau, mit dem idealen Standort in der Innenstadt, ermöglicht laut Falk Senioren ein selbstbestimmtes Leben und die Unterstützung, die sie brauchen.Durch den Verbindungsgang zum Alten- und Pflegeheim können die Mieter bei Bedarf dessen Angebote nutzen. Mit dem Architekturbüro Maier habe man ein kompetentes Team gefunden, das nach der Planung nun auch die Bauarbeiten begleitet. Mit der Firma Mickan sei außerdem eine Baufirma vor Ort, auf die man sich verlassen könne.Klaus Conrad wünschte allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit und einen reibungslosen und unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten. Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach, Gerd Geismann, sagte: "Glückliches Hirschau - wohl dem, der solche Spender hat. Das BRK sieht sich als Partner der Senioren und der Stadt Hirschau." In dem neuen Gebäude gibt es zehn Wohneinheiten mit bis zu 45 Quadratmetern, alle behindertenfreundlich und altersgerecht. In der Tagespflege stehen zwölf Plätze zur Verfügung - auch eine große Entlastung für alle, die Angehörige zu Hause pflegen.Die Verantwortlichen haben sich das Ziel gesetzt, den Bau bis zum Frühjahr 2018 fertigzustellen.