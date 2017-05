Vermischtes Hirschau

14.05.2017

"Bei uns am Grab hat ein Vogel ein Ei gelegt!", meldete sich die erstaunte Grabbesitzerin beim Reporter. Der wunderte sich zwar sehr, fuhr aber zum Friedhof, fand, und fotografierte dieses seltsame Nest. Das Ei war größer als ein Amsel-Ei, dem Gewicht nach voll und schon etwas abgekühlt. Was könnte das für ein Vogel sein, der es sich da auf einem Grab gemütlich gemacht hat? Vielleicht einer der Gattung "Spaßvogel"? Die Besitzer des Grabes jedenfalls wiesen weit von sich, sich einen Scherz erlaubt zu haben.

Ein Fall also für Paul Lingenhöhl, der unter anderem für den Landesbund für Vogelschutz Kartierungen vornimmt. Er eilte zum Friedhof, betrachtete dieses eigenartige Nest und meinte, es könnte nur das Ei eines Bodenbrüters und höchstwahrscheinlich, weil hier Tauben herumfliegen, eine Ringeltaube sein.Ei im Nest, Nest am Ast, Ast am Baum - drunt in der greina Au! Jeder kennt dieses Lied. Jeder kennt dieses alte Lied. Jetzt muss es wahrscheinlich umgeschrieben werden: "Ei im Nest - Nest am Grab - Grab am Friedhof - drunt in Hirschau!"