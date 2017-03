Vermischtes Hirschau

03.03.2017

1

0 03.03.2017

Allzu viele Männer und Frauen gibt es nicht, die dem 1946 gegründeten Sozialverband VdK schon seit 70 Jahren angehören. Der pensionierte Hirschauer Postbeamte Franz Hafenbradl zählt zu diesen VdK-Urgesteinen. Für seine 70-jährige Treue zum Verband wurde ihm nun das VdK-Ehrenabzeichen in Gold verliehen.

Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Ende Januar konnte der 96-Jährige nicht persönlich anwesend sein. Ortsvorsitzender Anton Eisert und sein Stellvertreter Leonhard Wischer ließen es sich nicht nehmen, ihren verdienten Jubilar im Caritas-Altenheim in Amberg zu besuchen, wo er nach dem Tod seiner Ehefrau aus gesundheitlichen Gründen seit einigen Monaten seinen Lebensabend verbringt und noch rege am Alltagsleben teil nimmt.Außer der Ehrennadel und der dazu gehörenden Urkunde hatten die beiden Vorsitzenden eine VdK-Uhr in Silber im Gepäck. Bei der Gratulation vergaßen sie nicht, Franz Hafenbradl für seine 24 Jahre währende aktive Mitarbeit im Ortsvorstand zu danken. "Dort hat sich der Jubilar immer mit viel Engagement und Sachverstand eingebracht", würdigten sie.