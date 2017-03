Vermischtes Hirschau

Weil Verkehrserziehung bei Uta-Maria Kriegler, der Leiterin des St.-Wolfgang-Kindergartens, und ihrem Team eine wichtige Rolle spielt, wollten die Knirpse eigentlich eine Vorstellung der Weidener Polizeipuppenbühne besuchen. Wegen der Erkrankung eines Mitwirkenden wurde daraus leider nichts.

Eigene Erfahrungen

Als Trostpflaster holte man sich die beiden Verkehrserzieher der Polizei, Oberkommissar Horst Strehl und Hauptkommissar Harald Heselmann, ins Haus. Beide waren mehr als ein Ersatz. Sie verstanden es, die auf zwei Gruppen verteilten Kinder für die Thematik zu interessieren. Ihr Rezept: Lernen durch eigene Erfahrungen. Bevor ein Kind in die Rolle eines Hilfspolizisten schlüpfen durfte, erklärten die Beamten ihre Ausrüstung, zu der auch eine Pistole und ein Schlagstock gehörten.Für den Helfer gab es gleich Arbeit. Er durfte für Kinder als Verkehrszeichen Fußgängerweg, Radweg, Fußgängerampel, Zebrastreifen und Spielstraße in die Höhe halten, während die Polizisten deren Bedeutung und die daraus resultierenden Verhaltensregeln erklärten.Lebendig wurde es in der Turnhalle, nachdem eine Straße ausgerollt und das Überqueren mit und ohne Zebrastreifen ausprobiert worden war. Wie in der Verkehrswirklichkeit kam ein Autofahrer per Bobbycar angebraust. Dessen Verhalten wurde besprochen und im Rollenspiel geprobt. Danach war das Aufsetzen eines Fahrradhelms zentrales Thema.Beeindruckt verfolgten die Mädchen und Jungen, wie ein ungeschütztes rohes Ei beim Aufprall auf dem Boden vollkommen kaputt ging, ein zweites Ei den Sturz aus der gleichen Höhe unbeschadet überstand, nachdem es mit einem Mini-Helm aus dem Material eines Fahrradhelmes versehen worden war.Mit den Polizeibeamten hofften die Gruppenleiterinnen Hannelore Dorner und Kerstin Schwarzer, dass die Kinder das Gelernte in der täglichen Verkehrspraxis auch anwenden. Bei Strehl und Heselmann bedankten sich die Damen für die anschauliche und interessante Gestaltung der Lernstunde.