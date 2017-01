Vermischtes Hirschau

17.01.2017

12

17.01.2017

Der TuS/WE Hirschau setzt auf Bewährtes. Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Christoph Weih im Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzender: Christoph Weih Stellvertreter: Rudolf Wild und Friedrich Herrmann



Schriftführer: Christian Piehler Stellvertreter: Nicole Herrmann



Kassier: Christian Gebhardt Stellvertreter: Hildegard Gebhardt



Jugendleiterin: Hildegard Gebhard Stellvertreter: Gerhard Wiesneth



Beirat: Harald Blaschke, Reinhard Brinster, Karl-Heinz Schertl, Sebastian Weih, Hermann Gebhard, Willi Lang und Johannes Pfab



Kassenprüfer: Anton Bauer und Josef Weih



Verwaltungsrat der Sportpark GbR: Christoph Weih, Rudolf Wild, Friedrich Herrmann und Hildegard Gebhardt (cgh)

Den Auftakt der Ansprachen machte der Vorsitzende des Förderkreises, Wolfgang Weih. Er betonte, dass seine Gruppierung auch weiterhin ausschließlich die Jugend des Vereins unterstütze. Man hoffe, dass der erfolgreiche Weg der vergangenen beiden Jahre weitergegangen werde. Im Namen der Stadt zeigte sich 2. Bürgermeister Josef Birner erfreut, wie reibungslos das Vereinsleben bei den Fußballern laufe. Die Stadt habe weiterhin ein offenes Ohr für den TuS/WE und leiste ihren Beitrag, versprach er.Der Bericht des Vorsitzenden Christoph Weih über die Senioren fiel sehr positiv aus. Man befinde sich im dritten Jahr einer sehr erfolgreichen Kooperation mit der DJK Ehenfeld-Massenricht. Diese Zusammenarbeit sei nach wie vor sehr harmonisch. Die erste Mannschaft steht mit einem im Augenblick großen Vorsprung auf Platz eins der Kreisliga Süd und richte den Blick langsam in Richtung Bezirksliga. Weih lobte die ausgezeichnete Arbeit von Trainer Jörg Gottfried, der auch in der kommenden Saison am Kommandostand der Kaoliner stehen werde.Stellvertretender Jugendleiter Gerhard Wiesneth berichtete, dass alle Altersklassen im Jugendbereich besetzt seien. Von der D-Jugend aufwärts arbeite man mit der DJK Ehenfeld-Massenricht und dem TuS Schnaittenbach zusammen. Zudem wirke bei der C-Jugend noch der SV Kohlberg mit. Die A-Junioren spielen wieder in der Kreisliga und die C-Junioren haben in der Leistungsgruppe die Chance, kommende Saison in die Kreisliga aufzurücken.Kassier Christian Gebhardt informierte die Versammlung über steigende Mitgliederzahlen und einen zufriedenstellenden Kassenstand. Man habe Rücklagen schaffen können, die aber auch benötigt würden, da im Sommer die Platzsanierung anstehe und auch diverse Reparaturen notwendig seien.Bei der Neuwahl der Gremien wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Die Versammlung beschloss die Änderung der Mitgliedsbeiträge bei Kindern von sechs bis zwölf Jahren auf 36 Euro. Der Beitrag der Jugendlichen beläuft sich nun auf 48 Euro. Neu eingeführt wurde der Studentenbeitrag mit 60 Euro im Jahr.Den Abschluss der Versammlung bildete die Ehrung von Spielern und verdienten Mitgliedern des Vereins. Für 300 Spiele wurden Thomas Meissner und Marco Lippert geehrt, Michael Haller kommt auf 400 Begegnungen und Thomas Maisel hat bereits 600 erreicht. Auf 60 Jahre bei den Fußballern zurückblicken können Hans Hoffmann, Karl Lorenz, Hans Prösl und Werner Schertl. Bereits 70 Jahre beim TuS/WE ist Helmut Rösch. Diesen fünf treuen Mitgliedern des TuS/WE wurde der neu eingeführte Ehrenschal überreicht.