Vermischtes Hirschau

05.01.2017

0

0 05.01.2017

Einige Jahrzehnte hat der Hirschauer Fasching einen Dornröschenschlaf gehalten. Vor drei Jahren wurde er wachgeküsst. Seit Regina Merkl, eine gebürtige Schmidmühlenerin, 2014 eine Kindergarde auf die Beine gestellt hat, geht es in der närrischen Zeit wieder hoch her.

"Mit viel India"

Wirbelnde Gardekinder

Dass die Narren in der Kaolinstadt wieder Hochsaison haben, musste als Erster Bürgermeister Hermann Falk am 11. November 2016 zur Kenntnis nehmen: Zu den Klängen des Gardemarsches rückten die Kinder- und Jugendgarde - angeführt von seiner Tollität Prinz Tim-Luca I. und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Madlen I. - mit zackigen Schritten in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Dem Stadtoberhaupt blieb keine Wahl. Er musste den Schlüssel samt Stadtkasse beim Prinzenpaar abliefern.Schon die Kleidung der Faschings-hoheiten ließ einen Hauch von Tausendundeine Nacht im Saal verspüren. In seiner Ansprache verriet Prinz Tim-Luca endgültig, wohin die Reise dieses Mal geht: "Die fünfte Jahreszeit ist wieder da, diesmal mit ganz viel India!"Am Samstag, 14. Januar, werden die "Kids of India" Hirschau so richtig auf Touren bringen: Im Josefshaus steigt ab 15 Uhr das Faschings-Warm-up 2017. Kinder- und Jugendgarde bieten ein Programm für Groß und Klein, das es in sich hat - mit Tanz, Spaß, Unterhaltung und einer reichlich bestückten Tombola. Ein Garant für beste Live-Stimmungsmusik ist Kare Kohl mit seiner Steirer-Music-Company.Unter dem genannten Motto werden Funkenmariechen Pia Wiesnet und die Gardekinder über das Parkett wirbeln. Für 15.30 Uhr ist der Auftritt der Kindergarde vorgesehen, gegen 16.30 Uhr die Show der Jugendgarde und von Funkenmariechen Pia Wiesnet. Das Prinzenpaar wird verdiente Narren mit Orden dekorieren. Bewirtet werden die Gäste nachmittags mit Kaffee und Kuchen. Für das Abendessen sorgen der Piazza-del-Monte Chefkoch Sandro Lutz und sein Küchenteam. Der Eintritt für die Open-End-Veranstaltung kostet zwei Euro. Tischreservierungen sind ab sofort möglich bei Regina Merkl (09622/44 65) oder Melanie Kamm (0170/479 49 16).Am Samstag, 18. Februar, startet um 15 Uhr von der Schlossbrauerei aus der große Kinderfaschingszug durch die Innenstadt. Dabei ist nicht an einen großen Festzug mit überdimensionalen Festwagen gedacht, sondern an einen solchen nur für Kinder und Jugendliche zu Fuß und/oder mit Handwagen, jedoch ohne Verstärker mit überlauter Musik.Wenn Kinder- oder Jugendgruppen der örtlichen Vereine, Familien oder einzelne Interessenten mitmachen wollen, sollen sich diese bei Andrea Wiesnet, Lessingstraße 14, 09622/716 71, andrea.wiesnet@gmail.com, melden.