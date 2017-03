Vermischtes Hirschau

24.03.2017

3

0 24.03.2017

Der Heimat- und Trachtenverein Hirschau befindet sich wieder in ruhigem Fahrwasser. War die Hauptversammlung vor Jahresfrist von Unstimmigkeiten und dem Rücktritt des Vorsitzenden Franz Dolles geprägt gewesen, herrschte diesmal Harmonie.

Vorstand Vorsitzender: Michael Meier Stellvertreter: Gaston Lottner



Kassenverwalterinnen: Hauptkasse Ingrid Naber , Jugendkasse Kerstin Meyer



Schriftführerin: Silke Dolles Stellvertreterin: Martina Dolles



Jugendleiterin: Stephanie Riß Stellvertreterin: Linda Meindl



Vortänzerin: Eva Maria Ries Stellvertreterin: Tanja Rosensprung



Kassenprüferinnen: Sieglinde Meier und Mandy Lang



Fahnenträger und Vereinsmusikant: Franz Dolles



Inventarverwalter: Alfred Naber



Sachausschuss-Sprecherinnen: Tracht Anna Maria Steinl und Sieglinde Meyer , Tanz Eva Maria Ries und Tanja Rosensprung , Öffentlichkeitsarbeit Silke Dolles und Martina Dolles , Laienspiel/Mundart/Brauchtum Anna Maria Steinl (u)

Michael Meier, der den Verein ein Jahr als 2. Vorsitzender geführt hatte, wurde einstimmig zum Vereinschef gewählt genauso wie sein Stellvertreter Gaston Lottner und das gesamte Vorstandsteam. Laut Meier hat der Verein 183 Mitglieder. Im Berichtsjahr sind zwei Mitglieder verstorben, sieben ausgetreten. Dass 2016 für die Trachtler ein Jahr voller Aktivitäten war, belegte sein Rückblick. Er erwähnte unter anderem das Schlachtschüsselessen, die Trachtenausstellung im Seniorenheim, Tanzauftritte, das Gartenfest oder die Gauversammlung.Die Aktivitäten der Tanzgruppen zeigten Jugendleiterin Stephanie Riß und Vortänzerin Eva Ries auf. Die 11 Zwergerln trafen sich zu 18 Proben, die 18 Jugendlichen und Erwachsenen zu je 8 Übungseinheiten. An Angeboten wie Basteln oder Wandern nahmen auch Geschwister und Freunde teil. Höhepunkte waren die Teilnahme am Schnaittenbacher Faschingszug, die Osterwanderung, das Gauzeltlager sowie Auftritte beim Frühjahrsmarkt, beim Jura- und beim Gaufest. Dank galt dem Vereinsmusikanten Franz Dolles, der bei Proben und Auftritten aufgespielt hat, sowie den Eltern, die ihre Kinder zu den Veranstaltungen bringen. Für heuer plant man einen Tagesausflug nach München.Anna Maria Steinl vom Sachausschuss Trachtenforschung, Laienspiel, Mundart und Brauchtum berichtete, dass sie für die geschneiderten Schürzen der Jugendlichen beim Gauverband einen Zuschuss beantragt hat. Sie sei bereit, weiterhin die Änderung der Trachten zu übernehmen. Heuer wolle man auf Gauebene einen Bänderhaubenkurs abhalten. Sie selbst biete einen Stickkurs für Weihedeckchen an. Musik-Sachausschuss-Sprecherin Martina Dolles erinnerte an das Sänger- und Musikantentreffen in der Buchberghütte, verbunden mit einem Instrumentenbaukurs, an dem einige Hirschauer Kinder teilnahmen. Von zufriedenstellenden Kassenständen berichteten Ingrid Naber (Hauptkasse) und Martina Dinges (Jugendkasse).Als für das kulturelle Leben Hirschaus wichtig erachtete 3. Bürgermeister Peter Leitsoni den Heimat- und Trachtenverein. Mit seinem Engagement für Brauchtum und Tracht brauche er sich nicht zu verstecken. Besonders lobenswert sei die Nachwuchsarbeit. Immerhin seien 18 Prozent der Mitglieder Kinder und Jugendliche. Er wies darauf hin, dass die Trachtler trotz ihrer guten Finanzsituation Zuschussanträge bei der Stadt stellen können.Gauvorstand Erich Tahedl attestierte Michael Meier, das Jahr nach den Unstimmigkeiten bei der vergangenen Hauptversammlung hervorragend gemeistert zu haben. Die junge Truppe habe sich energisch für ein Weiterführen des Vereins eingesetzt, Gemeinschaftsgeist bewiesen und viele Aktivitäten organisiert. Den Mitgliedern sei ein abwechslungsreiches Programm geboten worden. Bei Gauveranstaltungen könne man sich auf die Präsenz der Hirschauer verlassen. Michael Meier kündigte als wichtigste Veranstaltung 2017 die 70-Jahr-Feier des Vereins am Sonntag, 23. Juli, an.