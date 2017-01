Vermischtes Hirschau

18.01.2017

19

18.01.2017

Die Aktion mit dem Christbaum für den Papst hat bei den Teilnehmern der Romfahrt aus Hirschau, Schnaittenbach und Freudenberg ein großes Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Das zeigte sich bei ihrer Wiedersehensfeier, an der es sogar Geschenke aus dem Vatikan gab.

Kustner spendiert Schwein

Die schönsten Brunnen

Groß war die Wiedersehensfreude der rund 250 Leute, die zum Rückblick auf das Projekt "Unser Christbaum für den Petersplatz - Post für Papa" im Dezember 2015 in den Saal des Josefshauses gekommen waren. Elisabeth Steinhauser und Claudio Zocchi aus Brixen, die das Projekt mit den Christbaumkugeln für krebskranke Kinder initiiert hatten, waren eigens aus Südtirol angereist. Eingeladen hatten die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden, Alwin Märkl (Freudenberg), Hermann Falk (Hirschau) und Josef Reindl (Schnaittenbach).Der Rückblick gliederte sich in zwei Teile. Zuerst ging es um das Absägen, den Transport und das Aufstellen des Baumes auf dem Petersplatz. Im zweiten Teil dann um die Fahrten nach Rom und Südtirol sowie um das Marterl, das inzwischen an der Stelle, wo der Baum stand, errichtet wurde.Getränke und Essen waren frei. Selbstverständlich wurden, wie bei der ganzen Baumaktion, keine Steuermittel verwendet. Die Getränke stifteten die Brauereien Dorfner (Hirschau) und Märkl (Freudenberg). Bauernverbands-Präsident und Baumspender Franz Kustner hatte schon bei der Romfahrt versprochen, bei dem Treffen ein Spanferkel zu spendieren. In Anbetracht der großen Teilnehmerzahl war daraus ein ausgewachsenes Schwein geworden.Fritz Dietl hatte die Bilder für den Rückblick zusammengestellt, und Baumscout Bernhard Wisgickl kommentierte sie. Mit seinem Detailwissen war er die ideale Besetzung für diese Aufgabe. Viele Anekdoten und Geschichten, die er zu den Bildern wusste, ließen die Zuhörer immer wieder schmunzeln. Am Ende hatte er für die beiden Besucher aus Südtirol ein besonderes Geschenk. Er hatte eine dicke Holzscheibe bearbeitet und beschriftet, die sie an diese gemeinsame Aktion erinnern soll.Doch auch die zwei Gäste hatten Geschenke dabei. Im Auftrag des Vatikans übergaben sie Drucke von den schönsten Brunnen der vatikanischen Gärten an die drei Bürgermeister. Sie sollten ein kleiner Dank für den Baum sein, aber auch für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des Christbaum-Projekts. Am Ausgang des Saals war eine Spendenbox aufgestellt. Das gesammelte Geld wird für soziale Projekte in den drei Gemeinden und im Landkreis verwendet. Bernhard Wisgickl und Fritz Dietl boten an, die Rückschau auch in den drei Gemeinden zu halten, wenn dort Interesse besteht.