27.01.2017

Massenricht. Die Stadt Hirschau, insbesondere die ehemalige Gemeinde Massenricht, ist um eine verdiente und geschätzte Persönlichkeit ärmer: Willi Fellner, ehemaliger Gemeinderat und 2. Bürgermeister der Gemeinde Massenricht und Mitglied des Hirschauer Stadtrats, ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorben.

Von jungen Jahren an engagierte sich Fellner für das Gemeinwohl und übernahm Verantwortung im öffentlichen Leben, in der politischen wie in der Pfarrgemeinde. Dem CSU-Ortsverband Massenricht trat er am 1965 bei. Als er als 29-Jähriger 1966 erstmals für den Massenrichter Gemeinderat kandidierte, erhielt er die meisten Stimmen aller Bewerber. Nach seinem Wiedereinzug in den Gemeinderat im Jahr 1972 wurde er zum 2. Bürgermeister gewählt. Dieses Amt behielt er bis zur Eingliederung Massenrichts nach Hirschau im Jahr 1978. In der Folgezeit verschaffte sich Fellner durch seine Sachkompetenz und sein ausgleichendes Wesen Anerkennung und Beliebtheit in ganz Hirschau. Bei den Kommunalwahlen 1984 und 1990 wurde er in den Stadtrat gewählt. Den Vorsitz des CSU-Ortsverbands Massenricht hatte Fellner 1973 von Bürgermeister Josef Fick übernommen. Als er das Amt 1995 an Josef Luber übergab, ernannten ihn die Mitglieder zum Ehrenvorsitzenden.Mit viel Engagement brachte sich Fellner auch in die Pfarrei Ehenfeld-Massenricht ein. Für sie leistete er als Pfarrgemeinderat und 18 Jahre lang als Kirchenpfleger wertvolle Dienste. In den für Massenricht stürmischen Zeiten der Gebietsreform setzte er sich vehement und erfolgreich für den Zusammenhalt der Pfarrei ein. Nachdem Ehenfeld ab 1971 zur Stadt Hirschau gehörte, war er für ihn folgerichtig, dass auch Massenricht nach Hirschau eingegliedert wird. Nur dadurch sah er auf lange Sicht den Erhalt des Schul- und Kindergartenstandorts Ehenfeld garantiert. Anlässlich seines 75. Geburtstages würdigte ihn CSU-Ehrenkreisvorsitzender Werner Schulz als "uneigennützigen Kommunalpolitiker mit Standpunkt und Rückgrat, der immer das Gemeinwohl im Auge gehabt hat".Willi Fellner bekleidete 15 Jahre das Amt des BBV-Ortsobmanns, 30 Jahre das des Jagdvorstehers. Der Feuerwehr gehörte er 60 Jahre lang an. Auch zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Oberpfälzer Waldvereins. In den Dörfern der ehemaligen Gemeinde Massenricht und in Ehenfeld erinnern sich viele daran, dass Fellner von 1969 bis 1995 den Winterdienst perfekt erledigte.Erst vor wenigen Wochen verstarb Fellners Frau Maria, mit der er seit 1963 verheiratet war. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Am Montag, 30. Januar, wird sicherlich eine große Trauergemeinde Willi Fellner auf seinem letzten Weg begleiten. Der Trauergottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Ehenfeld.