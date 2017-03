Vermischtes Hirschau

21.03.2017

21.03.2017

33 Cent - um diesen Betrag hob die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1896 Edelweiß Hirschau den monatlichen Mitgliederbeitrag an. Grund ist, dass der Verband die Pro-Kopf-Abgabe erhöht hatte.

Schützenmeister Günter Heidl führte mit einer Power-Point-Präsentation mit Diagrammen, die die Entwicklung von 1999 bis 2016 aufzeigten, durch die Generalversammlung. Herbergsmutter Rita Dorfner hatte eine antike Glocke zum Anläuten der Versammlung spendiert, Ehrenmitglied Siegfried Dotzler gab 100 Euro dazu.Laut Schützenmeister hat Edelweiß 125 Mitglieder. An 23 Schießabenden besuchten 450 Teilnehmer das Schützenheim. Klaus Böller und Michael Schübel legten erfolgreich den Jugendleiter-Lehrgang ab. Größere Arbeiten waren nicht angefallen. Günter Heidl dankte den Mitgliedern, die "in freundschaftlicher und zielführender Art zur Weiterentwicklung des Schießsports in Hirschau beigetragen haben".2. Damenleiterin Kathrin Hellwig gab einen Überblick über die Aktivitäten in ihrem Bereich, etwa Vereinsmeister-, Gaumeister-, Stadtmeister- und Landkreismeisterschaft, Ranglisten- und Gaudamen-Wanderpokal-Schießen sowie Rundenwettkämpfe. Mit Luftgewehr und Zimmerstutzen trat Erika Borisch wieder bei der Deutschen Meisterschaft an. Erwähnt wurden auch diverse Vortel. Günter Heidl würdigte, dass die Damen das ganze Jahr über sehr stark im Einsatz waren.In ihrem Bericht wies Schriftführerin Renate Daller unter anderem auf das erstmals ausgetragene Halloween-Schießen hin. Sportleiter Reinhard Daller listete die zahlreichen Wettbewerbe auf. Jugendleiter Klaus Böller wies auf die verschiedenen Meisterschaften und Schießen beim Nachwuchs hin. Daneben gab es einmal im Monat etwa eine Fahrt ins Kino, ein Überraschungsschießen, Pizza-Backen, Adventure-Minigolf, Besuch der Hirschauer Sommerrodelbahn oder Grillabend. Auch eine Waffenschulung stand auf dem Programm. Das Schnupperschießen beim Ferienprogramm war schwach besucht. Fabian Epp wurde 2016 Gaujugendkönig. Heidl betonte, dass Klaus Böller jeden Montag um 18 Uhr ein Jugendtraining abhält und hervorragende Arbeit leistet.Kassier Armin Groth hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt eingereicht. Ihm galt großer Dank. Günter Heidl übernahm übergangsweise die Geschäfte des Kassiers. Er schlug als Nachfolger Johannes Bauer vor. Das Barvermögen hat sich laut Heindl positiv entwickelt. Unter anderem trug das hervorragende Wetter beim Gartenfest dazu bei. Vorausschauend soll für die 125-Jahr-Feier ein Polster gebildet werden.Einige Termine wurden bekanntgegeben: Delegiertenversammlung des Gaues Amberg in Winbuch am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr; Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr Osterschießen im Schützenheim; Gartenfest am Sonntag, 28. Mai, ab 14 Uhr im Schloss-Garten. Ausrichter der Stadtmeisterschaft sind heuer die Diana-Schützen. Anmeldungen für die Stadtmeisterschaft im Kegeln nimmt Schützenmeister Günter Heidl entgegen.